Delta來襲先開五倍券記者會？林奕華批：搞清楚當務之急

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林奕華指出，Delta變種病毒重燃疫情，國內的疫苗第一劑覆蓋率至今卻仍未超過50%，第二劑接種率更只有4%，民眾簡直望穿秋水。面對Delta變種病毒挑戰，未能讓等待疫苗的民眾順利完成接種，防疫就會一直存在缺口，所以滿足疫苗需求仍是政府此時最重要的任務。家長擔心若疫情延燒再度實施三級警戒，學校停課將衝擊家庭生活和工作；勞工擔心疫情再起再度失業，餐飲業者和小店家、攤商等服務業，憂心重回三級警戒衝擊營業。
因此，林奕華表示，現在行政院的當務之急，不是應該告訴民眾國際疫苗可能何時進來台灣的進度嗎？怎麼會是大談振興做法呢？郭台銘董事長都能跟民眾報告BNT今年可能進來台灣的時間和數量，標榜「有政府會做事」的蘇貞昌院長卻做不到？
林奕華表示，這波Delta疫情顯示，只要疫苗覆蓋率跟不上，甚至第二劑接種嚴重落後，疫情就有可能反覆發生、增加不確定性；在這個時間點除了疫苗，行政院還應重視隨疫情反覆而導致的民生經濟衝擊，甚至還有可能需要投入資源繼續紓困。試想，若回到三級警戒，導致餐飲業再度禁止內用、民眾不願或不能出門消費，這時需要的應該會是紓困，振興五倍券能讓業者得到實惠嗎？
林奕華認為，在疫苗覆蓋率達到整體安全之前，目前疫情反覆、變化莫測的情況在可預見的期間內仍將持續，行政院有苦民所苦嗎？有針對這種疫情發展的態勢研擬更符合民眾需求的方案嗎？在民眾紛紛為疫情重燃而憂慮、陷入長期生計困境的當下，端出「振興」大菜，難道是要轉移疫苗需求和疫情再起的民怨？