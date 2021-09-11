巷仔內／坐鎮屏東拚交棒　潘孟安是民進黨活棋

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潘孟安出身屏東車城，過去曾赴中國經商，後投入政治，從基層的代表、議員當起，接著轉戰立委進而問鼎縣長，基層實力扎實；他所率領的縣府團隊，導入美學治理，讓屏東的公共建設擁有絕佳質感，成了全台矚目焦點。優異的施政表現，讓潘孟安在2018年高票連任成功後，不斷被點名入閣或轉戰雙北。
儘管潘孟安一路以來形象佳，也未曾犯過讓人忘不了的大錯，但主政的屏東終究不是直轄市，也非大都會區，以光環來說，仍比不上副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、曾執政台中的前交通部長林佳龍等人，而他也不像前述3人屢被點名問鼎正副總統。
由於屏東是農業大縣，且老縣長蘇嘉全、曹啟鴻也都曾入閣擔任過農委會主委，潘孟安出任農委會主委的傳言始終沒停過；另行政院長蘇貞昌本月4日和農委會主委陳吉仲在屏東視察時，叮嚀陳多聽潘的意見，還表示「以後要換他做了」，當天在場的地方人士指出，蘇揆開玩笑的說法，其實是指潘孟安以後將是行政院長的可能人選，若再加上日前曾傳出潘孟安將出任內政部長的消息，屢被點名的潘孟安進軍中央，很可能只是時間早晚的問題。
屏東即將進入「後潘孟安時代」，黨內3名立委鍾佳濱、周春米與莊瑞雄都有意接班。對於民進黨來說，無論最終由誰出線代表參選，唯一目標就是要讓屏東守住品質保證的「綠色執政」，尤其在2022年中北部選情緊繃的情況下，屏東更有丟不得的壓力，有民意甚高的潘孟安坐鎮，相信綠營基層的軍心能夠更穩固。
而儘管潘孟安無法再競選縣長連任，但2022年對他個人來說，仍是重要的一局。除了屏東要順利交棒，且票數需開得漂亮外，潘孟安本身並不是候選人，定有時間走出屏東，全台跑透透替黨內同志輔選，這將是潘孟安再度拉高格局的絕佳機會，未來入閣或更上層樓，有無限可能。