日本疫情持續燒　緊急事態宣言再延長至30日

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為了防控疫情，目前一共有21個都道府縣正在實施緊急事態宣言，預計至12日為止。由於有部分指標尚未回穩，日本政府決定，延長包含東京及大阪在內總共19個督道府縣的緊急事態宣言，將持續維持至30日。原先在緊急事態宣言實施範圍的宮城縣以及岡山縣則是降級，轉為蔓延防止等重點措施實施對象當中。





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根據《NHK》報導，日本當局先是在9日上午召集傳染病專家舉行「基本對策方針分科會」，經濟再生大臣西村康稔在會議中表示，原訂實施緊急事態宣言至12日的的21個都道府縣，除了宮城縣以及岡山縣以外，其餘地區仍面臨嚴峻醫療狀態，因此在與地方取得共識之後，希望能將其餘19個地區的緊急事態宣言延長至30日。





日本當局9日傍晚在首相官邸召開新冠肺炎對策本部會議，正式決定延長緊急事態宣言實施期間。





目前日本正在實施緊急事態宣言的21個地區包括北海道、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、廣島縣、福岡縣、沖繩縣、宮城縣、岡山縣。不過隨著其他19個地區延長緊急事態宣言，宮城縣以及岡山縣將會與福島縣、石川縣、香川縣、熊本縣、宮崎縣以及鹿兒島縣一起實施蔓延防止等重點措施至30日，而原先為蔓延防止等重點措施實施對象的富山縣、山梨縣、愛媛縣、高知縣、佐賀縣、長崎縣等6個地區，則是如期於12日準時解除。





面對嚴峻疫情，西村康稔也再次呼籲民眾減少外出、避免前往人潮複雜場所，同時也要求大型營業場所加強入場管制。西村康稔表示，要徹底強化醫療資源，減少新增確診也是極重要的一環。而另一方面，日本接種計畫也持續進行當中，基本對策方針分科會會長尾身茂透露，醫療專家已經集體向政府提案，要求為民眾施打第3劑疫苗做為加強劑。









