接種站驚見長髮眼鏡正妹　竟是37歲美胸女神

國內疫情才趨緩，Delta變異株又來襲，除了防疫做足，接種疫苗仍是對抗病毒的首要方法，女星周曉涵今（9日）下午分享剛打完疫苗的照片，形容自己「脂粉未施+披頭散髮+近視大眼鏡」，以史上最狼狽的模樣搭公車到醫院。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-09 17:22:23｜2021-09-09 17:25:43
曝光的照片，周曉涵大素顏，穿著便衣坐在接種區的椅子上，秀出接種完的手臂及小黃卡，透露施打前帶著忐忑的心，拉媽媽陪她到醫院報到，等待打針期間，一位醫護大哥來核對資料，熱心地跟周曉涵說：「今天妳最大喔！等等如果有什麼狀況可以問醫生！」
周曉涵聽完遲疑了一下，接著說：「嗯～好，謝謝！」對方離開後，她內心開始上演小劇場，「最大？什麼意思叫最大？難道他認出我了？吼～我今天很狼狽耶！那最大是什麼意思？難道可以比較溫柔的打我嗎？」後來才知道自己是在場接種者年紀最大的一位。
害怕打針的周曉涵，直說施打過程完全沒感覺，「這是一次很舒心的打疫苗體驗，在此謝謝所有溫柔有耐心的醫護人員，你們辛苦了！也提醒還沒施打的人要趕快上網預約喔！現在我就坐等晚上的反應了！」（編輯：楊穎軒）
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