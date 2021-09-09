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接種站驚見長髮眼鏡正妹　竟是37歲美胸女神

▲接種站有長髮眼鏡正妹出沒。（圖／周曉涵臉書、周曉涵提供）
▲接種站有長髮眼鏡正妹出沒。（圖／周曉涵臉書、周曉涵提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-09 17:22:23｜2021-09-09 17:25:43

國內疫情才趨緩，Delta變異株又來襲，除了防疫做足，接種疫苗仍是對抗病毒的首要方法，女星周曉涵今（9日）下午分享剛打完疫苗的照片，形容自己「脂粉未施+披頭散髮+近視大眼鏡」，以史上最狼狽的模樣搭公車到醫院。

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曝光的照片，周曉涵大素顏，穿著便衣坐在接種區的椅子上，秀出接種完的手臂及小黃卡，透露施打前帶著忐忑的心，拉媽媽陪她到醫院報到，等待打針期間，一位醫護大哥來核對資料，熱心地跟周曉涵說：「今天妳最大喔！等等如果有什麼狀況可以問醫生！」

▲周曉涵打完疫苗後留影。（圖／周曉涵臉書）
▲周曉涵打完疫苗後留影。（圖／周曉涵臉書）
周曉涵聽完遲疑了一下，接著說：「嗯～好，謝謝！」對方離開後，她內心開始上演小劇場，「最大？什麼意思叫最大？難道他認出我了？吼～我今天很狼狽耶！那最大是什麼意思？難道可以比較溫柔的打我嗎？」後來才知道自己是在場接種者年紀最大的一位。

害怕打針的周曉涵，直說施打過程完全沒感覺，「這是一次很舒心的打疫苗體驗，在此謝謝所有溫柔有耐心的醫護人員，你們辛苦了！也提醒還沒施打的人要趕快上網預約喔！現在我就坐等晚上的反應了！」（編輯：楊穎軒）

▲周曉涵是網路美少女出身，就讀逢甲大學時為公認的校花，在戲劇圈耕耘多年，大小螢幕都有作品。（圖／NOWnews資料照）
▲周曉涵是網路美少女出身，就讀逢甲大學時為公認的校花，在戲劇圈耕耘多年，大小螢幕都有作品。（圖／NOWnews資料照）
▲周曉涵連續7年代言內衣品牌，有「美胸女神」封號。（圖／周曉涵提供）
▲▼周曉涵連續7年代言內衣品牌，有「美胸女神」封號。（圖／周曉涵提供、周曉涵臉書）
▲▼周曉涵連續7年代言內衣品牌，有「美胸女神」封號。（圖／周曉涵臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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