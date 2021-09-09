屏東65歲第2劑疫苗免預約15日施打 23日BNT疫苗校園開打
中央流行疫情指揮中心已開放AZ疫苗第2劑接種，屏東針對65歲以上長者，比照第一劑免預約、免登記、按里別造冊、發放通知單通知施打，屏縣府已完成縣內3萬1650名長輩造冊，預計15至17日分批施打，此外，青少年施打BNT疫苗預定23日起從17歲高中生往下開打，由醫護人員到校施打，縣長潘孟安呼籲，符合接種資格學生，於校園集中接種提升自我免疫力。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-09 20:00:00
潘孟安表示，由於新北市幼兒園群聚染疫事件擴大，為防範病毒進入校園造成群聚，提高學生群體免疫力刻不容緩，BNT疫苗自23日起將優先開放高中生施打，國中生則是28日起施打，國高中人數預計各18000人，將由專業醫療團隊進駐校園為學生提供免費接種服務，除了節省家長免於奔波外，在校集中接種除能提高接種率，也能降低學生因病缺勤或學校停課情形。
屏縣府表示，65歲以上長者第2劑接種大型速打站地點為，屏東體育館、潮州老人文康中心、東港靜思堂、萬丹果菜市場、長治長興國小、內埔國小、新園新東社區、佳冬國中(週六及週日施打)及車城福安宮，其餘鄉鎮皆於當地衛生所施打。
屏縣府提醒，接種第二劑疫苗都必須與第一劑疫苗「至少間隔10週」，如已預約者依預約平台通知時間施打，請長者收到通知單後再依單子上的時間與地點前往施打即可。
衛生局表示，屏東本輪公費疫苗登記預約平台18至22歲民眾，共有9983人預約，也將陸續依系統通知於診所施打，衛生局提醒縣民，如所居住的鄉鎮沒有診所，衛生所施打完65歲以上長者後，將安排協助至衛生所施打。
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