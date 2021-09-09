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防堵非洲豬瘟！便當店捐豬肉便當給移民署南區大隊

▲便當專賣店捐贈豬肉便當給移民署南區事務大隊。(圖／記者黃守作攝，2021.09.09)
▲便當專賣店捐贈豬肉便當給移民署南區事務大隊。(圖／記者黃守作攝，2021.09.09)

記者黃守作／高雄報導

2021-09-09 19:00:00

便當專賣店於今(9)日上午，捐贈300個紅麴豬肉便當給移民署南區事務大隊所屬15個單位，以感謝該大隊配合政令，動員投入防堵來路不明肉製品流入市面的宣導及查緝工作。

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▲移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊在屏東市查察商店販賣豬肉成份來源的情形。(資料照／記者黃守作攝)
▲移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊在屏東市查察商店販賣豬肉成份來源的情形。(資料照／記者黃守作攝)
移民署南區事務大隊大隊長謝文忠表示，該大隊轄區包括雲林縣以南各縣市，是養豬產業主要分布地區，為了守護去(109)年才終於告別口蹄疫的優質台灣豬，該大隊配合政令，立即全面動員，投入防堵來路不明肉製品流入市面的宣導及查緝工作，近期在國內查獲非法走私肉品，帶有非洲豬瘟病毒，防堵病毒入侵。

▲移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊在屏東市查獲商店販賣成份來源不明的越南酸豬肉。(資料照／記者黃守作攝)
▲移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊在屏東市查獲商店販賣成份來源不明的越南酸豬肉。(資料照／記者黃守作攝)
謝文忠說，移民署最近透過多元管道宣導及循線查緝溯源等防範措施，全力阻絕非洲豬瘟病毒傳播，南區事務大隊所屬各專勤隊積極追查來路不明肉製品的來源及流向，除清查網路販售行為，並跨機關通力合作，對於餐廳、雜貨店及倉儲業者等處所執行聯合稽查。

▲移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊及屏東縣服務站進行非洲豬瘟宣導，以強化新住民防範非洲豬瘟的觀念。(資料照／記者黃守作攝)
▲移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊及屏東縣服務站進行非洲豬瘟宣導，以強化新住民防範非洲豬瘟的觀念。(資料照／記者黃守作攝)
謝文忠並說，所屬各服務站也透過7國語言的圖卡及影片，藉由行動服務及宣導活動等方式，深入社區，向新住民、移工及漁工等對象宣導防疫觀念及罰則，避免誤觸法網。

便當專賣店為了感謝移民署南區事務大隊所屬15個單位移民官的辛勞，乃由該專賣店研發品管部門副理劉靜珊帶隊，將300個熱騰騰的紅麴豬肉便當，送到南區事務大隊所屬15個單位，除了為移民官加油打氣，也為防堵非洲豬瘟工作盡一份心力。

便當專賣店研發品管部門副理劉靜珊指出，該公司許多熱銷的產品，例如排骨飯、豬排飯及叉燒豬肉飯等，都需要使用大量的國產台灣豬肉，若是非洲豬瘟疫情入侵，不僅是養豬產業，對於整個餐飲市場的經濟衝擊，難以想像。

劉靜珊並指出，非常感謝移民署及各政府機關共同採取防範措施，對於移民官運用語言優勢執行宣導及查處更是印象深刻，所以該便當專賣店準備了色香味俱全的紅麴豬肉便當力挺，希望移民官在執行勤務繁忙之餘，也能感受到溫暖的鼓勵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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