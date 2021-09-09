防堵非洲豬瘟！便當店捐豬肉便當給移民署南區大隊

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移民署南區事務大隊大隊長謝文忠表示，該大隊轄區包括雲林縣以南各縣市，是養豬產業主要分布地區，為了守護去(109)年才終於告別口蹄疫的優質台灣豬，該大隊配合政令，立即全面動員，投入防堵來路不明肉製品流入市面的宣導及查緝工作，近期在國內查獲非法走私肉品，帶有非洲豬瘟病毒，防堵病毒入侵。
謝文忠說，移民署最近透過多元管道宣導及循線查緝溯源等防範措施，全力阻絕非洲豬瘟病毒傳播，南區事務大隊所屬各專勤隊積極追查來路不明肉製品的來源及流向，除清查網路販售行為，並跨機關通力合作，對於餐廳、雜貨店及倉儲業者等處所執行聯合稽查。
謝文忠並說，所屬各服務站也透過7國語言的圖卡及影片，藉由行動服務及宣導活動等方式，深入社區，向新住民、移工及漁工等對象宣導防疫觀念及罰則，避免誤觸法網。
便當專賣店為了感謝移民署南區事務大隊所屬15個單位移民官的辛勞，乃由該專賣店研發品管部門副理劉靜珊帶隊，將300個熱騰騰的紅麴豬肉便當，送到南區事務大隊所屬15個單位，除了為移民官加油打氣，也為防堵非洲豬瘟工作盡一份心力。
便當專賣店研發品管部門副理劉靜珊指出，該公司許多熱銷的產品，例如排骨飯、豬排飯及叉燒豬肉飯等，都需要使用大量的國產台灣豬肉，若是非洲豬瘟疫情入侵，不僅是養豬產業，對於整個餐飲市場的經濟衝擊，難以想像。
劉靜珊並指出，非常感謝移民署及各政府機關共同採取防範措施，對於移民官運用語言優勢執行宣導及查處更是印象深刻，所以該便當專賣店準備了色香味俱全的紅麴豬肉便當力挺，希望移民官在執行勤務繁忙之餘，也能感受到溫暖的鼓勵。
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