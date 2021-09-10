14位音樂人輪流導覽！五月天阿信、伍佰獻聲耳邊呢喃

歷經近4年的籌備，台北市文化局主辦的第一場紀錄華語流行音樂的常設展覽，將於9月18日在台北流行音樂中心文化館正式登場。 展覽邀請李宗盛、張艾嘉、伍佰等14位藝人擔任引言人，錄製語音導覽。而該展覽的策展人由梁浩軒、李明道、馬世芳、五月天瑪莎一同參與。

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這次常設展邀請知名製作人王希文擔任音樂總監，搭配盧建彰導演的文案，為展覽混音串接111首歌曲及12段語音導覽，還邀請了「音樂教父」李宗盛、台語流行歌曲前輩文夏與文香、陶晶瑩、劉若英、羅大佑、「民歌之母」陶曉清、陳綺貞、張艾嘉、五月天阿信、王力宏，搖滾天王伍佰等14位音樂人為每個展區引言導覽，英語導覽則由新生代歌手9m88與OZI擔綱。

▲▼五月天瑪莎（上圖左一、下圖右）擔任策展人之一。（圖／台北市政府文化局提供）

此外，展覽也將RFID技術置入門票手環中，每位觀展者不僅可在展場中以手環晶片感應機臺獲得展品資訊，觀展後更可登入北流官網，輸入手環晶片密碼，將有包含張雨生的紅色吉他、宋岳庭「Life‘s Struggle」手稿、五月天混音器、搖滾天王伍佰第一把Les Paul電吉他等20件珍貴展品，利用RFID紀錄將自己於展場中搜集的數位典藏展品資料帶回家。