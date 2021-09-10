房仲徵才／疫情後人才大搬風　導遊、空姐也投入不動產業

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8月職缺數高居榜首 餐飲業出現轉職潮
本次疫情除了影響房仲業外，衝擊最大的就是餐飲產業了。根據104人力銀行數據，8月各產業開出的職缺數中，餐飲業以10萬3081個職缺高居榜首，相較去年同期更成長6.1％。此外，近一年轉職進入不動產業的前十大產業中，除了不動產業佔16％為榜首之外，第二至四名分別為餐飲業、零售業以及運動及旅遊休閒服務業。
鍾文雄分析，餐旅等相關職業面臨疫情衝擊最大，因此確實有不少人才釋出的情形；至於經歷疫情過，為何房仲業仍對求職者深具吸引力，其中最大原因是有提供新人保障月薪5萬元，且餐旅相關職業的服務性質與房仲業相近，所以這些人才會選擇投入此行業也相當合理。
yes123求職網發言人楊宗斌也提到，受疫情影響，餐飲業、航空業近期成為房仲業主要招攬人才的來源，畢竟在這些產業服務的人員，多半是較能應對顧客的人才，某種程度上較適合房仲業者。
人力銀行所觀察到的趨勢，確實與際情況相近。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透露，他們近期在桃園就有一名導遊因為疫情轉職當房仲，由於原本就善於與人交際，在補足專業知識後，短短1年期間就已達到百萬年薪。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨也說，近期確實有接觸到不少餐旅業的履歷，其中在桃園的店面也有空少、空姐來應徵，畢竟房仲業本來就類似服務業性質，因此善於與人交際的職業若是轉行，確實會比較具有優勢。
信義房屋人才招募組執行經理李宜蓁則透露，近期人才招募的人數整體持平，但組成有所變化，來自旅遊、餐旅以及補教等受疫情影響較大產業的履歷確實變多。她認為，這些職業本質上都屬於服務性質，所以都有一定的與客戶應對能力，這項專長就能在房仲業繼續延續或是更加發揮：另外，原本可能是餐廳外場或導遊等職業的應徵者，工作性質確實滿接近業務，都是不喜歡固定坐辦公室，個性特質可能比較外向，因此也相對適合房仲業。
業務工作人才難留 專家：完整訓練與福利才能長久
疫情後人才「大風吹」，房仲業抓緊腳步大開職缺，不過也得注意能否留住人才。楊宗斌分析，業務工作存在不少業績壓力，要留住人才不能只靠高薪，要保證人才能留超過1年，還是要有其他因應措施，例如完整的職場訓練或是企業福利，才能讓人才能留得長長久久。
至於房仲業者自己如何看待來應徵的人才，李宜蓁說，業務工作性質就是容納性比較大，只要樂於與他人互動，其他專業知識「我們可以自己教。」所以他們會花時間觀察新人的個性本質，看是否與公司的價值觀契合，「只要應徵者的基本操守是好的，我們都可以讓他有所發展。」