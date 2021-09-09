兌現承諾振興券五倍變六倍！陳其邁臉書曬「高雄券」

「高雄開就賺」，高雄五倍券放大再放大！高雄市繼行政院長蘇貞昌今（9）日宣布，振興五倍券9月22日開放綁定、10月8日開始消費。高雄市長陳其邁緊接著在臉書PO文透露，高雄市將會加碼高雄券，讓五倍變六倍。同時，為了幫助小商家，高市府也設計50元的小面額，讓大家使用更方便。另外，只要消費登錄發票，還可以抽Tesla大獎！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-09 18:22:35
陳其邁在臉書宣布，「高雄開就賺」高雄券振興方案，將五倍券在放大，希望結合中央推出的五倍券，幫助更多商家，並將消費留在高雄。 陳其邁指出，高雄券有四大特色，包含消費落地、精準振興、數位紙本雙重對接及夜市商圈再加碼，包含不限戶籍，在高雄花振興券，就能賺高雄券，讓五倍放大成六倍；上萬家高雄餐飲、旅宿、百貨合作，加碼擴大振興效果；結合數位振興券，數位紙本對接並行最方便；高雄市全市商圈夜市，特別發放商圈夜市券，帶動更多在地經濟消費。
陳其邁也同步曝光高雄券設計，是圍繞高雄的人、事、物，包含駁二高雄港、新地標海洋流行音樂中心，以及高雄市花木棉花作點綴。而其中彩蛋中不僅高雄券印有羽球「世界球后」戴資穎打球英姿。還有支票等級的防偽措施讓店家和使用者放心。