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兌現承諾振興券五倍變六倍！陳其邁臉書曬「高雄券」

▲高雄市長陳其邁今天在PO文兌現承諾曬出振興券五倍變六倍。(圖／截自陳其邁臉書)
▲高雄市長陳其邁今天在PO文兌現承諾曬出振興券五倍變六倍。(圖／截自陳其邁臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-09 18:22:35

「高雄開就賺」，高雄五倍券放大再放大！高雄市繼行政院長蘇貞昌今（9）日宣布，振興五倍券9月22日開放綁定、10月8日開始消費。高雄市長陳其邁緊接著在臉書PO文透露，高雄市將會加碼高雄券，讓五倍變六倍。同時，為了幫助小商家，高市府也設計50元的小面額，讓大家使用更方便。另外，只要消費登錄發票，還可以抽Tesla大獎！

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▲為了幫助小商家，高市府也設計50元的小面額，讓大家使用更方便。(圖／節自陳其邁臉書)
▲為了幫助小商家，高市府也設計50元的小面額，讓大家使用更方便。(圖／節自陳其邁臉書)
陳其邁在臉書宣布，「高雄開就賺」高雄券振興方案，將五倍券在放大，希望結合中央推出的五倍券，幫助更多商家，並將消費留在高雄。

▲高雄勸不僅有世界球后戴資穎的身影還有支票等級的防偽措施讓店家和使用者放心。(圖／節自陳其邁臉書)
▲高雄勸不僅有世界球后戴資穎的身影還有支票等級的防偽措施讓店家和使用者放心。(圖／截自陳其邁臉書)
陳其邁指出，高雄券有四大特色，包含消費落地、精準振興、數位紙本雙重對接及夜市商圈再加碼，包含不限戶籍，在高雄花振興券，就能賺高雄券，讓五倍放大成六倍；上萬家高雄餐飲、旅宿、百貨合作，加碼擴大振興效果；結合數位振興券，數位紙本對接並行最方便；高雄市全市商圈夜市，特別發放商圈夜市券，帶動更多在地經濟消費。

陳其邁也同步曝光高雄券設計，是圍繞高雄的人、事、物，包含駁二高雄港、新地標海洋流行音樂中心，以及高雄市花木棉花作點綴。而其中彩蛋中不僅高雄券印有羽球「世界球后」戴資穎打球英姿。還有支票等級的防偽措施讓店家和使用者放心。

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2021-08-13-2021-08-16
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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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