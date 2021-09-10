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這不是「發貴」！張書偉挑戰變態性侵犯　帥臉毀容留疤

▲張書偉展瘋癲式演技，盼觀眾認不得自己。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲張書偉展瘋癲式演技，盼觀眾認不得自己。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-10 09:00:00

犯罪刑偵劇《逆局》網羅眾多實力派演員，張書偉顛覆《我的婆婆怎麼那麼可愛》忠厚「發貴」的形象，挑戰演出一個性侵犯角色「錢志揚」，猥瑣面貌讓人耳目一新。他提到這次造型特別和導演討論，為塑造符合角色的設定，型塑出大小眼、牙齒不整、充滿牙垢、外加臉上帶疤的外型，而靠膠帶貼出來的大小眼讓拍攝過程相當不舒服，甚至還留下後遺症，至今左眼下眼角還留有疤痕，張書偉笑說：「造型上的不舒服正好幫我入戲，希望觀眾在看戲時認不出我是張書偉。」

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▲張書偉上吊戲花了一整天，數度無法呼吸並伴隨胯下疼痛。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲張書偉（左一）上吊戲花了一整天，數度無法呼吸並伴隨胯下疼痛。（圖／愛奇藝國際站提供）
張書偉扮演翻轉周渝民冤獄的關鍵人物，卻在對方積極打探消息之際「被自殺」，張書偉透露該場上吊戲足足拍了一整天，身體除了吊著鋼絲外，再外加一條繩索套住脖子，兩者懸吊時機必須同時配合，過程中也曾讓他感到數度無法呼吸，並伴隨胯下疼痛，但仍特別謝謝劇組為保護自己做了很多努力，讓最後上吊的畫面呈現得十分真實，上周播出後許多觀眾都對張書偉詮釋的錢志揚印象深刻，造型與精湛演技都極為出色。

▲周渝民（右）與朱軒洋劇中進行魔鬼交易。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲周渝民（右）與朱軒洋劇中進行魔鬼交易。（圖／愛奇藝國際站提供）
在開播記者會上，周渝民聊起印象最深刻的勒脖戲將於第五集登場，因張書偉的角色疑似「被自殺」，周渝民的角色成為最大嫌疑人，他向警方提出「我幫你破案、你幫我洗冤」的交換條件，並強勢帶走警方的辦案資料，另一方面，女警假扮孕婦企圖引出分屍案的兇手，卻遭對方識破，以調虎離山之計成功綁架，變態殺人魔更在網路宣告要直播肢解過程，全新劇情每周五晚間8點於愛奇藝國際站播出，全球191個國家地區同步上線，VIP 搶先看2集，緯來電影台每周六晚間9點播出。



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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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