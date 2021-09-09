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女星結束監管虐待奪回自由！父歸還16億資產

▲小甜甜布蘭妮終於拿回自由，並從父親手中奪回16億的資產。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮終於拿回自由，並從父親手中奪回16億的資產。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-09 19:11:12

39歲美國天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）自爆，受到父親傑米斯皮爾長達13年的精神虐待，甚至父親還強迫她裝避孕器，阻止她懷孕、生子，她因此不斷要求解除父親的監管權。而在美國時間7日，傑米斯皮爾與財產監護人，終於同意向法院提出請願書，結束了對小甜甜布蘭妮長達13年的監管。

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據外媒報導，小甜甜布蘭妮的父親傑米斯皮爾，日前向洛杉磯高等法院提出請願書，內容提及「請法院重新審核監管關係是否可以終止」，而傑米斯的請願書中，提到結束監管關係的條件裡，沒有包含布蘭妮的精神鑑定，雖然布蘭妮曾經染毒，但是現在狀況穩定許多，因此懇求法院「讓布蘭妮拿回自己的人生」，而先前由傑米斯監管的資產6千萬美金（約台幣16億元），也盡數歸還給布蘭妮，布蘭妮得知消息後，透過律師回應：「這是法律上的重大勝利。」

▲傑米斯皮爾請願結束小甜甜布蘭妮的監管權。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲▼小甜甜布蘭妮終於奪回自由。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮被指控毆打管家。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
布蘭妮曾於2007年精神崩潰，當時法院裁定她的資產6千萬美金，由她的父親及信託公司一起監管。而布蘭妮為了解除父親的監管權，從前年開始不斷與父親對簿公堂，控訴父親、醫療團隊、律師、保鑣對她的惡行。甚至在先前的聽證會上布蘭妮語出驚人的表示，想與男友結婚、育兒，但卻遭到爸爸阻攔，還在她體內裝避孕器，強迫她不斷工作，直言自己被霸凌，很無助。

當時傑米斯面對女兒的一番指控，透過交給法院的文件中解釋：「這2年來都未執行布蘭妮的監護，我已經很久沒跟女兒說話。」至於布蘭妮曾表示父親對她加強精神藥物一事，也回應那是女兒自己的決定，「我不是那個讓她過得這麼悲慘的人。」


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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