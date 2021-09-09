女星結束監管虐待奪回自由！父歸還16億資產

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布蘭妮曾於2007年精神崩潰，當時法院裁定她的資產6千萬美金，由她的父親及信託公司一起監管。而布蘭妮為了解除父親的監管權，從前年開始不斷與父親對簿公堂，控訴父親、醫療團隊、律師、保鑣對她的惡行。甚至在先前的聽證會上布蘭妮語出驚人的表示，想與男友結婚、育兒，但卻遭到爸爸阻攔，還在她體內裝避孕器，強迫她不斷工作，直言自己被霸凌，很無助。
當時傑米斯面對女兒的一番指控，透過交給法院的文件中解釋：「這2年來都未執行布蘭妮的監護，我已經很久沒跟女兒說話。」至於布蘭妮曾表示父親對她加強精神藥物一事，也回應那是女兒自己的決定，「我不是那個讓她過得這麼悲慘的人。」
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