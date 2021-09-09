高市毒防局｢藥癮者婦幼醫療服務｣入圍健康平等獎

高市府毒防局為提升女性藥癮者及新生兒健康，並避免藥癮世代複製，運用跨局處合作模式與在地醫療資源推動「藥癮者婦幼醫療服務」，以實踐健康城市永續發展為目標，於衛生福利部舉辦的「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，歷經第二階段審查，代表高雄市入圍｢健康平等獎｣，衛福部評選委員今（9）日親至毒防局實地訪查，聽取簡報並了解毒防局推動女性藥癮者服務策略及績效。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-09-09 19:30:00
毒防局指出，藥癮者有易閃躲、失聯的特性，而女性藥癮者與生俱來的懷孕生育能力，若懷孕期間持續施用毒品，將造成胎兒間接吸毒及產前藥癮暴露，且接受輔導的女性藥癮者有近87%為育齡女性(19-45歲)，因此將前端預防及性別平權落實在個案輔導工作，並採取「CARES」策略：婦幼藥癮者個別化量身服務(Customization)、提供暖心關懷服務(Attention)、強化轉介協助（Referra)、延伸婦幼照顧醫療補助(Extention)、持續性服務(Sustain)，落實健康城市與永續發展(SDGs)的概念，並滾動式修正服務措施，使政策讓市民更有感。
毒防局局長林瑩蓉表示，毒防局特別配置6位專責女性藥癮者個管師，提供個別化輔導服務，透過「暖心包」、「元氣包」、「育兒包」等友善小物建立穩定輔導關係，降低失聯，並使用毒防局推出之全國唯一加碼「藥癮戒治婦幼醫療補助」，讓女性藥癮者免除醫療及生育保健上的經濟負擔，提升就醫及產檢穩定度，從生育保健、母嬰照護及藥癮治療三方面照顧婦幼健康，提升城市健康指標。
評審委員上午實地訪查毒防局提供女性藥癮者專屬會談空間及親子友善空間，簡報中也有女性藥癮個案現身說法，使用婦幼醫療補助的藥癮者小紅(化名)以影片訴說，接受毒防局醫療及生育保健補助，減輕經濟負擔、對她幫助很大，個管師並轉介小孩接受語言治療，很感謝毒防局的協助與陪伴；另一名由毒防局全額補助高層次超音波產檢的藥癮者金金（化名）也透過影片感謝毒防局，認為毒防局就像家人會不斷提醒產檢並陪同就醫，接受戒癮治療後知道吸毒對胎兒造成的影響是很不好的。
林瑩蓉感謝衛福部讓毒防局有機會獲得「健康平等獎」的入圍肯定，希望能持續提升高雄市的健康平權，強化婦幼藥癮者脫離毒癮及增強毒品防制工作的效能，降低社會成本，以健康城市與永續發展(SDGs)概念建構無毒城市，毒防局呼籲，如有任何藥癮問題，請撥打0800-770-885勇敢求助。
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