璨樹颱風來襲　陳其邁要求水利局提早準備積極備戰

強烈颱風璨樹進逼台灣，氣象局預計明(10)日下半天發布陸上颱風警報，高雄市長陳其邁除表示市府將透過各地鋪設的「淹水感測器」隨時掌握，立刻應變外，也要求水利局於汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，將災害降至最低。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-09 19:23:56
由於這次璨樹颱風無論山區或平地都有可觀的雨量，致災機率相當高，市府也積極準備相關防汛整備工作，包含加強道路側溝清理、雨水下水道及排水系統巡查，各抽水站功能測試及協力團隊隨時監控颱風動向，以適時預警做好防汛整備。陳其邁也請市民朋友務必密切留意雨勢，如有災情可撥119回報。 水利局也針對高市所屬134台移動抽水機、82處抽水截流站、13處車行地下道及586門水閘門等防洪設施，已於今天完成測試運轉與檢整作業，另分別於岡山、永安及彌陀等21處行政區完成移動式抽水機預佈，並已完成15座滯洪池進行排空作業，以利儲存最大水量爭取滯洪時間。
此外，鹽埕區海音中心外公園二路易淹水問題，水利局也已先完成移動式抽水機架設，以因應這次璨樹颱風，並針對田寮月世界及岡山嘉興水閘門向經濟部水利署申請支援移動式抽水機以增加抽水量。