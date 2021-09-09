黃秋生抵達台灣「回來了」　《四樓的天堂》準備開業

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《四樓的天堂》影片一開頭就見到2位影帝太保、黃秋生粵語對戲高手過招，頓時黃秋生飾演的香港推拿師神祕感爆棚。這個神奇的推拿師，他的手可以觸碰到客人身體的祕密、或者心裡的傷痛，上門來尋求被療癒的客人絡繹不絕，包括與母親潘麗麗心結頗深的心理師謝盈萱、被媽媽拋棄然後一直尋找歸屬感的塗鴉客范少勳、面臨與阿媽相依為命生活的房子即將被拆遷的劇場演員王真琳等，只見他的手輕輕拍撫，彷彿就安慰了他們內心的傷口，讓人止不住眼淚。
謝盈萱、潘麗麗飾演一對「最虐母女檔」，對手戲讓人動容。從小因父母離異導致家庭氣氛不佳、長久心結無法解開的母女，在母親重病之際，女兒試圖想要去理解母親，一場在醫院的戲，倔強的母女背對著背哭泣，不願意先跟對方示弱、也不讓對方發現自己的軟弱。
謝盈萱說：「這是我很喜歡的一場戲，沒有強烈的情緒、就只是對話，但是兩個角色劍拔弩張、現場氣氛降至冰點的同時、又要同時演繹出心疼母親的情緒，再加上母女兩人無法溝通的距離感，其實比吵架還要難演，麗麗姐把氣氛帶得很好，所以那場戲演起來很放鬆、很舒服。」謝盈萱也透露演員功課皆取材自身邊的朋友，母親與女兒之間相處的難題，自己身邊有多少女性朋友，就有多少故事可以參考，一個比一個精彩。《四樓的天堂》10月9日起，每周六晚間9點於公視頻道播出。