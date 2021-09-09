名家論壇》李兆立／紓困五倍券來了

「更好領！更好用！更刺激！」閣揆蘇貞昌在公布「振興五倍券」的定案記者會上，下了這樣的註解。對於確定從10/8開始發放的五倍券，各種「如何領取，怎麼爽花」的討論也確實立刻熱鬧起來，引頸期盼之情溢於言表。





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但行政院緊盯網路的圖文小編們先別急著傳捷報，更別急著把「討論熱潮」等同「振興效果」，而是一起思考一下，民眾究竟為何如此期待，接下來也真的會因此創造振興效果嗎？





首先，政府要發錢，民眾當然期待，但疫情陰影仍在，振興效果恐怕更不如預期。





畢竟本土疫情讓台灣悶了兩個月，經濟被衝擊得亂七八糟，依據行政院自己公佈的數字，上半年就紓困了1105萬人次，換算後等於超過一半的勞工及老闆都需要政府協助。民眾荷包緊了，如今政府要加碼發錢，大家當然期盼多多益善，快發下來。





換句話說，「缺錢」或「解悶」才是民眾熱烈期待的源頭，跟政府宣稱五倍券有更刺激更好用，關係恐怕不大。





更麻煩的是，去年發三倍券時，國內防疫尚稱平穩，除了多了口罩，生活作息基本照常。如今本土疫情衝擊後，不僅二級警戒短期內難以調降，餐飲零售受到不少防疫限制，Delta變種病毒在社區流竄的陰影，甚至讓政府承認有機會升回三級。





生活作息都還回不去，疫情變數還很多，挑在此時發五倍券，真的不能對成效過度高估。





其次，所謂更刺激更好用，也是言過其實。





大家都還記得，五倍券剛被喊出來時，方案幾乎跟去年三倍券一模一樣。同樣是要「先花1千，再來加倍」，同樣是「數位紙本都可領」，同樣是「部會、地方、商家都加碼」。結果在朝野各界一番苦苦勸阻後，政院才終於有了修改。





雖說有修改，其實主要是改了兩個部分。第一個是改成「不用花1千，直接領5千」（所以加倍在哪？）；第二個是從「排除電商」改成「有條件納入」，原因是他們終於發現電商今年也很慘。（所以政策規劃時的是事前調查在哪？）剩下的絕大部分，都跟三倍券差不多。





政策制定的過程中，當然可以參考先前案例，加以修正改良成更好的版本。換句話說，就是要找出痛點，然後提出對策。五倍券當然可以參考三倍券，但當時的問題找出來了嗎？





例如，去年同樣可以「數位領券」，也同樣可以綁定數位支付，也同樣有部會數位加碼，然而，三倍券當初預估會有36.9%的人綁定數位，結果卻只有7.6%，如今政院也反覆強調要「加強數位」，請問當時的痛點找出來了沒？又做出了什麼調整？





放心，大家還是會把五千元的額度都花光，但不會直接等於五倍券更刺激更好用。





最後，政府雖然不承認，但公布的數字很清楚，所謂的振興，其實就是紓困。





每當討論到振興時，總會有人跳出來說「不要跟紓困搞混」，但事實上總是刻意弄混的，就是政府自己。這邊就先來釐清一下，同樣是政府發錢，紓困和振興的差別在哪裡。





「紓困」追求的是短期效果，讓大家有錢可用，勞工生活過得下去，企業不要週轉不靈。因此紓困要的是雨露均霑，儘可能讓受創產業都能拿到救命錢，一起度過難關。





「振興」需要的是長期效應，抓對一個點，加碼讓它迅速壯大，讓這個符合未來趨勢的產業能夠不被疫情打倒，甚至逆勢成長，成為接下來引領台灣經濟的火車頭，在疫情過後帶動其他產業恢復活力。





定義講完了，來看看三倍券和五倍券。雖然說是「振興」，但政府一方面廣為發放「雨露均霑」，一方面又強調「扶持受創產業，排除獲利產業」。從政策邏輯來看，確實更像紓困。





你說定義未必準確？那就來看看政策成效。行政院的五倍券簡報上說，去年三倍券的效益超好，並特別點名「零售、餐飲營業額，破歷史新高」。但這個說法只說對了一半，而且正好印證了只有短期效果。











先看餐飲業，去年7/15三倍券發放後，8月份營業額736億元確實創下新高，但9月立刻跌回原來水準的645億元，而今年本土疫情爆發前的4月營業額也是658億元。趨勢圖一拉出看就知道，除了短期衝高，並未帶動產業振興的長期效果。





再看零售業，去年三倍券發放期間，營業額「根本沒有」創下歷史新高，不僅低於今年1月的數字，經濟部自己統計的趨勢圖也顯示，後續也同樣沒有帶動長期振興，而是回歸季節週期而已。





至於真正被許多人在疫情新時代看到的商機叫做「數位」，但我們沒有看見蘇院長拿出三倍券的數位振興數字，甚至直到各界連番勸阻前，五倍券還打算照著去年的做法排除數位平台。





總結還是那句話，民眾確實期待五倍券，但那和實際振興成效顯然是兩回事。從三倍到五倍，政策基本邏輯不變，結果也會差不多，就是「名為振興的紓困」罷了。





政府花一千多億發了券，幫大家稍稍解了悶、紓了困，回過頭來還是要問，政府面對疫情新時代的經濟藍圖是什麼？振興策略在哪？











●作者：李兆立／政治工作者





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