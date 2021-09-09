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國小福利社都買啥？眾人懷念「1神物」：太慢去就搶不到

▲有網友懷念起以前小時候福利社的美好回憶，盤點許多懷舊商品，笑稱「什麼都有什麼都賣」，獲得許多共鳴。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友懷念起以前小時候福利社的美好回憶，盤點許多懷舊商品，笑稱「什麼都有什麼都賣」，獲得許多共鳴。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 20:46:20

以前學校內的福利社，每到下課鐘響總是擠滿學生，不僅販售文、玩具用品，還有許多零食和熟食點心，讓不少人留下美好的童年回憶。就有網友盤點起許多小時候福利社的懷舊商品，笑稱「什麼都有什麼都賣」，並詢問大家「去福利你都買什麼呢？」獲得許多共鳴，引發熱議。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，直呼「以前小時候福利社真的是美好的回憶～什麼都有什麼都賣什麼都不奇怪！」接著舉例包括「蠶寶寶、烏龜、紙片變花雪聖誕樹、鬥魚、扯鈴、 溜溜球、泡泡糖、碟仙、塑膠鬥片、抽抽包、戳戳樂」等等，而吃的零食則有「紅色芒果乾、冰棒、鴨肉乾、大豬片、紅色鱈魚片、蘋果麵包、涼麵、泡泡糖」。

原PO陷入童年回憶，直言「以前不管男生女生一定要揪人去福利社晃，順便偷看一下暗戀的人有沒有來買東西！來個偶遇買飲料送給喜歡的人。」緬懷起純純的愛之後，也好奇詢問大家「去福利社你都買什麼呢？」

▲原PO懷念起小時候福利社的美好回憶，盤點眾多懷舊小物。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲原PO懷念起小時候福利社的美好回憶，盤點眾多懷舊小物。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
網友們紛紛在底下留言回覆說，「塑膠盒裝的油飯加醬跟涼麵」、「筒仔米糕是時代傳奇」、「肉包」、「以前都覺得海螺麵包好吃」、「喜歡吃醃芒果乾，吃的整個嘴唇紅紅的」、「肉鬆麵包加麥香紅茶」、「雪克33」、「蚵仔麵線、黑輪、米血」、「豬肉片跟香香豆，好懷念啊」、「還有買多采多姿」。

而許多鄉民不約而同點名「肉羹麵」，「最懷念肉羹麵」、「肉羹麵好吃，中午太慢去都會搶不到」、「第二節下課就去買」、「有一種像搖搖杯一樣要撕封膜的肉羹麵」、「肉羹麵、魚丸湯」、「第一節下課衝去買肉羹麵啦...跑太慢都買不到」。（編輯：倪浩軒）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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