銀行證券業挨罰已超過去年 金融三業前8月吞2.18億罰單
國內銀行理專監守自盜、保險業不當招攬等金融弊案頻傳，也讓金管會祭出重罰。根據金管會最新統計，今（2021）以來金融三業包括銀行、保險、證券期貨業遭金管會開罰金額已達新台幣2.18億元，其中銀行及證券期貨業吞下的罰單更已超過去年全年水準，市場更預期今年金融三業全年罰金恐破3億元創新高。
記者顏真真/台北報導
2021-09-09 20:55:29
2019年金管會祭出「理專十誡」，希望改善理專監守自盜等弊案，但類似案件仍是不斷發生，金管會也祭出重罰，原本銀行法的行政罰鍰上限1000萬元，保險法內控罰鍰上限600萬元，證券期貨業則是240萬元，後來銀行業罰金最高上限拉到5000萬元，保險局則是最重可罰3000萬元，證券業則是480萬元，同時金管會也再出手修訂「理專十誡」，明年上路。
根據金管會最新統計，今年前8月共計對銀行業開出10張罰單、共罰9289 萬元，超過去年全年10件8750萬元，主要就是今年單一案件開罰金額都拉高，以台新銀理專盜領案來說就重罰3000萬元，也是歷年最高紀錄，而日盛金大股東中資案亦遭罰2500萬元。
金管會今年也已對保險業開出55件罰單、金額達9260萬元，雖然件數比銀行的10件多出很多，但累計金額僅略低於銀行業，而且已超過去年同期保險業重罰的43件及6400萬元。
至於證券期貨和投信投顧業今年前8月開罰件數也有45件，亦超過去年全年的36件，前8月累計罰款金額也有3284萬元，超過去年全年的2362萬元，主要是有10家券商爆發主機共置缺失，導致挨罰件數大增，加上之前復華、統一與群益3家投信涉入勞動基金弊案，也各被罰了450萬元，也拉高了罰金。