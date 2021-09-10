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塔利班配合　美撤軍後首架撤離喀布爾班機抵卡達

▲在塔利班組織配合下，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機，已經平安降落在卡達，之後這類撤離行動將繼續進行。圖為最後撤軍日當天起飛的其中一架軍機。（圖／美聯社／達志影像）
▲在塔利班組織配合下，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機，已經平安降落在卡達，之後這類撤離行動將繼續進行。圖為最後撤軍日當天起飛的其中一架軍機。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-10 06:39:28

（中央社杜哈9日綜合外電報導）白宮國家安全會議（NSC）今天表示，在塔利班組織配合下，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機，已經平安降落在卡達，之後這類撤離行動將繼續進行。

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路透社報導，白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）透過聲明說：「塔利班組織（Taliban）配合促成美國公民與合法永久居民搭乘包機離境…我方與他們交涉進行這項行動時，他們展現出靈活彈性、講求實際與專業。這是正向的第一步。」

根據法新社，大約100名包括美國人在內的乘客，今天飛離阿富汗首都喀布爾（Kabul）的機場，隨後抵達卡達首都杜哈（Doha）。這是美國為首的撤離行動結束以來，第一架載送外國人離開阿富汗的班機。

各國上月剛結束混亂的撤離阿富汗行動，以飛機載走超過12萬人。法新社記者今天目擊乘客陸陸續續在卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）下機。

熟知行動過程的消息人士告訴法新社，這架卡達航空（Qatar Airways）波音777客機載著「大約113名」乘客，其中包括美國人、加拿大人、德國人與烏克蘭人。所有乘客預計被送往杜哈一處收容阿富汗難民的建築群。現在杜哈已然成為阿富汗難民的主要過境點。

稍早有數名消息人士曾說，機上人數多達200人。

卡達政府之前表示正在跟土耳其合作，好讓喀布爾機場迅速恢復運作，允許人員與援助物資流通。卡達外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）讚許塔利班放行這架班機。

卡達近年來扮演塔利班組織與國際社會的核心調解人。在塔利班重新接管阿富汗後，美國等多個國家都把駐喀布爾使館遷往杜哈。（譯者：楊昭彥）1100910

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