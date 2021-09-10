強颱「璨樹」發海警！有破壞性強風 影響台灣最劇時間曝
強颱「璨樹」發布海上颱風警報！氣象局於今（10）日清晨5點30分，對今年第14號強烈颱風「璨樹」發布海上颱風警報，最快預計今下午5點再發布陸上颱風警報。對此，氣象專家吳德榮分析，璨樹受到太平洋高壓導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，登陸地點將有破壞性強風，預計周六、日（11、12日）威脅最大。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 06:56:43｜2021-09-10 08:22:11
根據氣象局資料顯示，今晨5時璨樹颱風的中心位置在北緯16.9度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東南方約680公里之海面上，以每小時21轉16公里速度向西北前進，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風；瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當於17級風以上；七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。
吳德榮今於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，中央氣象局最新（10日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」強度仍為「強烈」，將緩慢減弱；受到「太平洋高壓」導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，預計周六、日（11、12日）威脅最大，但與路徑息息相關。
若如預測路徑從台灣東側北上，則其暴風圈掃過東半部、北部，帶來強風豪雨；但若實際路徑偏在預測路徑東側，對陸地威脅減輕的幅度，與偏東的幅度成正比；但若實際路徑偏在預測路徑西側，則登陸地點將有「破壞性」強風，其他陸地的強風豪雨也會加劇。而從台灣海峽北上的機率已大幅降低。最新（9日20時）歐洲系集模式（ENS）50次模擬路徑亦有類似之分布。目前預測路徑的「不確定性」仍呈現不同程度的威脅。直到下周一（13日）颱風遠離、天氣逐漸好轉。（編輯：賴詠璿）