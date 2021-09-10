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強颱「璨樹」發海警！威脅巴士海峽　專家估恐傍晚發陸警

▲強颱「璨樹」在今（10）晨5點30分，發布海上颱風警報，目前中心位置在鵝鑾鼻東南方約680公里海面上，向西北行進。（圖/氣象局提供）
▲強颱「璨樹」在今（10）晨5點30分，發布海上颱風警報，目前中心位置在鵝鑾鼻東南方約680公里海面上，向西北行進。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-10 07:59:44｜2021-09-10 08:18:35

強颱「璨樹」在今（10）晨5點30分，發布海上颱風警報！根據氣象局最新颱風消息，璨樹清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻東南方約680公里海面上，向西北行進，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。氣象局表示，目前天氣炎熱，針對8縣市發布高溫警訊，台東縣為橙色警戒，台北市、新北市、桃園市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣則為黃色警戒，民眾慎防熱傷害。

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根據氣象局最新颱風消息，璨樹清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻東南方約680公里海面上，以每小時21轉16公里速度，向西北行進，近中心最大風速每秒53公尺，約每小時191公里，相當於16級風，七級風暴風半徑180公里。

氣象局表示，受到颱風及其外圍環流影響，今天巴士海峽及臺灣東南部海面風浪將逐漸增大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局也預測，依目前颱風行進速度研判，可能傍晚或晚上就會發布陸上颱風警報。

針對「璨樹」颱風未來動態，氣象專家彭啟明表示，由於太平洋高壓有顯著東退的趨勢，預期颱風將會往台灣東部海面北上，過去兩天顯著的由偏西往東修正，氣象局預測的颱風中心路徑也預測中心不登陸台灣，颱風中心大約距離台灣東部海岸線約60-80公里處，當然這都還有往西或往東偏的變動空間，但以颱風暴風圈已擴大為180公里來看，西半部很多縣市都有被暴風圈涵蓋的機會。

彭啟明說，預計「璨樹」在周六掠過呂宋島東北端，進入巴士海峽，在周六到周日從台灣東方近海北上，周六下午到周日晚上，從南到北逐步風雨加大，這是對台灣最大的時間點。

彭啟明認為，清晨五點半氣象局已經發布南部海域的海上颱風警報，預期將會逐步擴大到東部海面，今天下午也可能陸續發布陸上颱風警報，如果按照目前路徑，要解除颱風警報，尤其是北部，可能會在周日的深夜到周一清晨間，才會完全脫離。

彭啟明表示，留意當颱風在東部外海北上，若是距離台灣很近，很容易和地形發生交互作用，不排除有更近的距離，也不排除有登陸的機會，這都只能靠接近時，滾動式的修正調整預測才有辦法得知，請民眾務必要提高警覺，不要輕忽。

天氣部分，彭啟明說，今天白天仍是晴朗炎熱的天氣型態，甚至會有點沉降氣流，感覺很悶熱，有可能有局部的午後雷陣雨發展，靠山區較有機會，部分也延伸到平地，下半天到晚上可能開始有些颱風很外圍的水氣開始移入，東半部的台東到屏東都會有些陣雨。

彭啟明說，周六開始雨勢將會逐步加大，周六白天開始蘭嶼綠島到台東屏東，就有感覺，當周六暴風圈碰觸陸地，颱風的雨帶將會顯著帶來強風大雨，這次仍以南部的屏東到台東為先，高雄也會有顯著雨勢，東半部的台東、花蓮到宜蘭也都陸續會有顯著降雨，北部有感覺可能要等到周六深夜到周日白天。中南部雖非首當其衝，但仍有大雨，甚至山區仍有較大雨勢，沿海的風勢也較強。


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