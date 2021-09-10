強颱「璨樹」發海警！威脅巴士海峽　專家估恐傍晚發陸警

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由於太平洋高壓有顯著東退的趨勢，預期颱風將會往台灣東部海面北上，過去兩天顯著的由偏西往東修正，氣象局預測的颱風中心路徑也預測中心不登陸台灣，颱風中心大約距離台灣東部海岸線約60-80公里處，當然這都還有往西或往東偏的變動空間，但以颱風暴風圈已擴大為180公里來看，西半部很多縣市都有被暴風圈涵蓋的機會。

預計

在周六掠過呂宋島東北端，進入巴士海峽，在周六到周日從台灣東方近海北上，周六下午到周日晚上，從南到北逐步風雨加大，這是對台灣最大的時間點。

清晨五點半氣象局已經發布南部海域的海上颱風警報，預期將會逐步擴大到東部海面，今天下午也可能陸續發布陸上颱風警報，如果按照目前路徑，要解除颱風警報，尤其是北部，可能會在周日的深夜到周一清晨間，才會完全脫離。

留意當颱風在東部外海北上，若是距離台灣很近，很容易和地形發生交互作用，不排除有更近的距離，也不排除有登陸的機會，這都只能靠接近時，滾動式的修正調整預測才有辦法得知，請民眾務必要提高警覺，不要輕忽。

天氣部分，彭啟明說，今天白天仍是晴朗炎熱的天氣型態，甚至會有點沉降氣流，感覺很悶熱，有可能有局部的午後雷陣雨發展，靠山區較有機會，部分也延伸到平地，下半天到晚上可能開始有些颱風很外圍的水氣開始移入，東半部的台東到屏東都會有些陣雨。





彭啟明說，周六開始雨勢將會逐步加大，周六白天開始蘭嶼綠島到台東屏東，就有感覺，當周六暴風圈碰觸陸地，颱風的雨帶將會顯著帶來強風大雨，這次仍以南部的屏東到台東為先，高雄也會有顯著雨勢，東半部的台東、花蓮到宜蘭也都陸續會有顯著降雨，北部有感覺可能要等到周六深夜到周日白天。中南部雖非首當其衝，但仍有大雨，甚至山區仍有較大雨勢，沿海的風勢也較強。



