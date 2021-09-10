名家論壇》黃創夏／哈！藍綠白的「韓國瑜情結」

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民進黨的「韓國瑜情結」來自於罷免韓國瑜之後的限制。最近傳出來的內閣異動留言，只要碰到鄭文燦、潘孟安、林右昌、林智堅這些已經即將任滿兩任但尚無後續具體規畫的縣市長，特別尷尬，他們已經受制於「韓國瑜情結」直到2022年12月25日卸任前，只要異動就會動輒得咎！
面對2022的大選，事實上民進黨在先天上就不利，國民黨現有14席縣市長，絕大多數都是第一任，2022當然有利於繼續追求連任，在許多重要的地方，民進黨卻恐怕真的要面對「無將可派」的窘局，勉強可說是「人和」困局，因為有一個「韓國瑜障礙」將造成民進黨調兵遣將上重大困難！
所謂的「韓國瑜障礙」就是任何的民選行政首長「做好、做滿」已經變成是最基本的要求，只要「吃碗內，看碗外」必定會受到反彈和抨擊，絕對不可能討到好處！
在「韓國瑜障礙」之下，民進黨的選舉操盤團隊，必須誠實地面對「台北市」甚至「桃園市」備極艱辛的現實情況，因為不論是新竹市長林智堅或是基隆市長林右昌，都有在2022年12月25日之前，動彈不得的緊箍咒！甚至，可以是「國土規劃」的縣市合併，也因為林智堅的下一步考量的因素質疑，變成是選舉話題重於國土規劃。
至於柯文哲方面，找了韓國瑜好友黃文財入列，用心昭然，就是想要把自己變成是「柯國瑜」，向目前流散各地的「韓流」招手，發展民眾黨的地方版圖。
國民黨內最悲哀，當時以趙少康為代表人物之一的「知識藍」開始「韓流化」，而自我美其名叫做「戰鬥藍」！
不知道這些「戰鬥藍」是否也要學學韓國瑜，唱一唱「我現在要出征」這類的軍歌以壯聲勢？
趙少康號召的「戰鬥藍」，就是和金庸小說中的慕容復一模一樣，從來不肯去面對國民黨之所以一次又一次失去人心的根本原因，更和那歷史上「五胡十六國」，真實的四個短命「燕王朝」重新擁有掌權契機還是不反省，必定更橫暴與貪腐！
更糟糕的是，他們和慕容復一樣，「都是別人的錯」，因此以為只要複製他們認為是對手的招式，他們就可以擊敗對手、班師回朝。
長期以來，類似同樣思考的「趙少康們」，就一直狂熱式的迷信民進黨能贏得江山，並不是靠民心，而是「奧步」，只要拚命的挑執政黨毛病、誇大執政者的缺失、用對立撕裂台灣社會，造成板塊團結，就可以拿下江山。
在這樣的幻覺當中，他們越來越趨於走向極端，和「韓流」迷信「出征」同樣，誤信「攻擊、攻擊、再攻擊」就能夠扳倒民進黨，他們更無心擴大選民認同以及支持基礎，誤以為國民黨的底盤還是像1994年趙少康退出政壇的那個時代，藍和綠的板塊是「55 vs. 45」，甚至還可能誤信是「六比四」‧‧‧活在幾百年前的認知而沾沾自喜，真是像極了慕容復！
當然，台灣是民主國家，有些人愛活在自吹自擂的自我幻覺當中，隨他去！
台灣的選民素質更是早就大步前進，把那些還活在1994的沒落貴族和政客遠遠拋在腦後，並不會受到他們的蠱惑！
真正有麻煩的是朱立倫，目前最有機率在9月25日勝出的朱立倫，就算當上新任國民黨黨主席，「黨內有黨、派內有派」的局面已成，朱立倫將有大苦頭吃囉！
因為「國瑜之陰影」將會和朱立倫長相左右，國民黨難以「正常」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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