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璨樹逼近威脅漸增　中媒：秋颱大多是狠角色

▲相較於夏季颱風，秋季颱風往往帶來更大的威脅。圖為今年第13號及14號颱風，康森和璨樹的衛星照。（圖／美聯社／達志影像）
▲相較於夏季颱風，秋季颱風往往帶來更大的威脅。圖為今年第13號及14號颱風，康森和璨樹的衛星照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-10 08:44:26

今年第14號颱風璨樹（中國譯為「燦都」）逼近，台灣氣象局已於10日清晨5點30分發布海上警報，最快不排除傍晚發布陸上颱風警報，預計11、12日對台威脅最大，之後將移入東海南部海面，逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近。中國官媒刊文，引述當地氣象專家警告，秋颱多是「狠角色」，璨樹的影響力不容小覷。

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根據中媒《環球時報》、《央視》報導，儘管夏季颱風的生成和登陸數量最多，但氣象大數據顯示，秋颱風更容易出「狠角色」。1949年至2020年間，秋季生成的颱風中，超強颱風佔比27.9%，遠高於夏季的18%，而從颱風初次登陸中國的強度來看，秋颱明顯高於夏颱，夏颱多以熱帶風暴或強熱帶風暴級別登陸，達到強颱風以上級別的僅有14.9%；而在秋季，這個比例卻高達22.4%。

報導也大致統計了過去造成嚴重破壞的秋颱，顯示1949年至2020年間的9月，共有7個超強颱風登陸中國，雖然概率不高，但是一旦遇上，破壞力極強，其中最強的要屬1973年9月的瑪芝(Marge)颱風，當時造成海南省926人死亡、1690人重傷、4470人輕傷，12.6萬間房屋倒塌，損失慘重。近幾年的則有2016年的第14號颱風莫蘭蒂(Meranti)，登陸廈門後一路向西北方向挺進，風雨雲系波及福建、廣東、江西、浙江、上海、江蘇等11個省市，多地狂風大作，暴雨成災。

中國天氣網氣象分析師石妍認為，秋颱破壞力之所以強大，是因從春分開始，太陽直射點從赤道向北迴歸線移動，加熱了北半球熱帶海洋，海水熱量不斷累積，通常8月至9月海溫達到最高，海溫高有利於颱風生成和能量增強；同時，8月底至9月初，冷空氣開始活躍，增加了氣壓梯度，颱風中心附近風速加大，也有利於颱風強度增強，所以秋季強颱或超強颱出現概率更高。

此外，秋颱的「狠」也不只體現強度上，災害影響也可能升級。石妍指出，由於秋季冷空氣逐漸增多，颱風還更容易遇到冷空氣，而「秋颱+冷空氣」是個可怕的組合，兩者聯手往往會激發出猛烈的降水，從而導致更大的災害。

最後，秋颱不僅破壞力強，路徑上也詭異多變。中國天氣網氣象分析師邵鵬表示，秋季時，西風帶、副熱帶高壓、冷空氣等天氣系統，相互博弈，不分勝負，好比熊孩子被不同的家長影響、管制，因此變得忽東忽西、忽南忽北，路徑詭異多變，大大提高了預測難度。


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