璨樹逼近威脅漸增　中媒：秋颱大多是狠角色

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報導也大致統計了過去造成嚴重破壞的秋颱，顯示1949年至2020年間的9月，共有7個超強颱風登陸中國，雖然概率不高，但是一旦遇上，破壞力極強，其中最強的要屬1973年9月的瑪芝(Marge)颱風，當時造成海南省926人死亡、1690人重傷、4470人輕傷，12.6萬間房屋倒塌，損失慘重。近幾年的則有2016年的第14號颱風莫蘭蒂(Meranti)，登陸廈門後一路向西北方向挺進，風雨雲系波及福建、廣東、江西、浙江、上海、江蘇等11個省市，多地狂風大作，暴雨成災。
中國天氣網氣象分析師石妍認為，秋颱破壞力之所以強大，是因從春分開始，太陽直射點從赤道向北迴歸線移動，加熱了北半球熱帶海洋，海水熱量不斷累積，通常8月至9月海溫達到最高，海溫高有利於颱風生成和能量增強；同時，8月底至9月初，冷空氣開始活躍，增加了氣壓梯度，颱風中心附近風速加大，也有利於颱風強度增強，所以秋季強颱或超強颱出現概率更高。
此外，秋颱的「狠」也不只體現強度上，災害影響也可能升級。石妍指出，由於秋季冷空氣逐漸增多，颱風還更容易遇到冷空氣，而「秋颱+冷空氣」是個可怕的組合，兩者聯手往往會激發出猛烈的降水，從而導致更大的災害。
最後，秋颱不僅破壞力強，路徑上也詭異多變。中國天氣網氣象分析師邵鵬表示，秋季時，西風帶、副熱帶高壓、冷空氣等天氣系統，相互博弈，不分勝負，好比熊孩子被不同的家長影響、管制，因此變得忽東忽西、忽南忽北，路徑詭異多變，大大提高了預測難度。