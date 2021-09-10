名家論壇》張銘祐／中正紀念堂是該轉型了

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今天朱立倫刻意將兩蔣與國民黨綁在一起，無非是為了自己的主席選舉，刻意將深藍黃復興的票源狠狠卡住，而且世界上除了極權國家外，其餘民主國家早就在八零年代做完「轉型正義」，而國民黨卻刻意抵制，尤其沒有民主國家如此興建一個博物館級的地方來紀念，屠殺百姓的殺人魔，而國民黨串改歷史也不是今天才發生，而這些歷史記憶只剩下慘烈，沒有真相的瘡疤。
1980年完工的中正紀念堂，一直是每個受難者家屬心中的痛，其中正紀念堂內展出至今都還在美化蔣介石，事實上此地方屬於國家管理（文化部），並不屬於中國國民黨，政府必須面對轉型正義的真相，一方面又要管理如皇帝陵墓般的中正紀念堂，這不是互相矛盾，其兩廳院還尚有文化藝演的價值，其主建築物必須進行轉型，過去陳水扁前總統在2007年將名稱改為台灣民主紀念館，將『大中至正』的牌樓文字卸下改為『自由廣場』，如同動到國民黨神祖牌一般，當時連裡面的銅像也無法動搖。
馬英九2008年上任後在八月，改回其原貌，到底是國民黨的資產還是國家的資產？中正紀念堂。變成中正紀念堂轉型變成遙遙無期，蔡英文總統上任後經過跟文化部、促轉會不斷地協調，想方設法希望能夠有一個解決專案，也並不是朱立倫延伸的政黨對決關係，而是符合國家歷史正義的轉型，而十六公尺高的銅像更繼續派遣儀隊守護，何其怪異的情況，猶如北韓、中國，這樣的獨裁國家。
「中正紀念堂轉型原則建議」在2018年已經通過，「反省威權歷史公園」為主軸，將園區變為歷史教育素材，除了改造威權空間，更以敘述的方式作為轉型，不可能只有中國國民黨的黨史，而是將歷史真相敘述，讓真相得以還原，不知道這樣簡單該做的事情，早就該做、一定要做、務必要做。
可笑的是國民黨主席江啟臣為了逃避問題更表示，反省威權，應該是現任者要先反省自己，大家都已經認為蔡英文政權是一黨獨大、專制獨裁，「要先拆銅像應該先拆自己的台，自己先下台」。講這樣的話根本是拿糞土丟別人，更顯示國民黨的心虛。
台灣走向國際民主國家的行列，來自於台灣人不斷地向威權挑戰，讓國民黨不得不妥協，但是歷史只有一個真相，而這個真相沒有統獨之分，更沒有政黨之分，文化是跟隨著土地與生活去增長，更不是朱立倫與江啟臣這樣的言論就可以抑制文化的疫苗，國民黨不願跟隨時代轉型，只會越來越被淘汰。
●作者：張銘祐／政治評論員
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