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收案的皮膚專科蘇承偉醫師說明醫美醫療的宗旨就是「化小危機為轉機，協助病患重拾信心」，避免任何人對自己的容貌，各式醫美療程或產品失去信心，造成負面且先入為主的刻板印象，這次幫董小姐順手注射調整皺紋的藥品是在韓國被暱稱為彩虹肉毒，獲得美國FDA、歐盟EMA和台灣衛福部三重認證的亞洲製造肉毒桿菌素，平心而論肉毒桿菌素注射是醫學美容裡最大也是運用最廣的療程，注射後會減少那些不應該過度使用的肌肉收縮，進而達到抗老又除皺的效果，藥品選擇多樣性，注射週期多樣性，注射方式多樣性，效果長達數個月，正確注射後就可以不必每天拿著鏡子擠眉弄眼，擔心眼周老化異樣，可說是微整型注射療程中最迷人有趣的一個項目。
蘇承偉醫師也提到，在醫學上，肉毒桿菌素本來就是一種藥品，讓過度使用而產生痙攣的肌肉放鬆達到治療目的。延伸到現今合乎法規的醫美療程，是讓收縮後產生不對稱或變老變醜的肌肉放鬆，達到肌肉對稱又變年輕的效果。
蘇醫師特別提到求職的社會新鮮人，經常會擔心因為不對稱的外觀，或因變老的肌肉長期使用展現出臉孔比實際年齡還老的假象影響面試結果，或影響錄取後職場上顧客及同事第一眼的印象，甚至因為職場操勞皺紋遽增變醜來求診。這種求診情形漸多可能也是因為疫情關係，戴口罩遮掩了臉部大半不對稱的外觀，卻遮也遮不住眼周的老化，因此這些人前來就診提出注射肉毒桿菌素改善眼周的需求時，這款三重國際認證的亞洲肉毒就可用高CP值的金錢花費幫助這群社會新鮮人以較經濟的支出享有變美的權利。
▲皮膚專科蘇承偉醫師
效用維持4至6個月 可密集施打維持效果
蘇承偉醫師也清楚解釋，肉毒桿菌素是可經由肉毒桿菌所產生的一種蛋白質，本質上是神經調節素。「神經調節Neuromodulation」是特定神經元使用神經傳導物質來控制後續神經元的過程。而肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）可藉由阻斷傳導用突觸小泡無法與突觸結合，阻止小泡裡乙醯膽鹼這種神經傳導物質的釋放，讓肌肉細胞暫時不能運作，達到神經調節的目的。
肉毒桿菌素是一種可被人體分解的蛋白質，在人體內並不會存在很久，但神經間重新運作需要4～6個月。因此，注射後的肌肉會從開始不能控制到數個月後重新恢復力量，這個過程是緩慢漸進的。所以，若屬於高度需求的民眾，最佳效果需要一直持續的施打療程就必須密集；倘若屬於單純抗老保養需求的民眾，就只需在效果自覺消失前再次施打即可。
同樣施打肉毒桿菌素治療，民眾必然會在自然的前提下希望維持效果久一點。目前台灣核可使用的肉毒桿菌素藥品皆為血清型A型，kDa為肉毒素的分子大小單位，藥品包裝上不同kDa的分子大小通常是標示單純核心作用蛋白質或加上保護性蛋白質，後者可以避免肉毒桿菌素分子過快作用，進而增加肌肉產生效果的範圍，延長肉毒桿菌素的作用時間。
亞洲新款韓國肉毒 三重國際認證品質不輸歐美
蘇承偉醫師表示，若以國際視野而論，全世界的肉毒桿菌素在亞洲製與歐美製的對抗漸漸趨向激烈，亞洲製造的特色皆是標榜肌肉較小劑量需求低、濃度需求高、使用部位以亞洲臉型需求為主劑型選擇也多，而亞洲發展的藥品以韓國為大宗，韓國的醫美產品功力與多樣化向來也被視為亞洲標竿，董小姐使用的藥品是專利技術HI-PURE純化過濾出900kDa大於98%的A型肉毒桿菌素，是截至目前通過美國FDA認證、歐洲EMA和台灣TFDA三重認證唯一的韓國產品，擁有國際科學數據表示維持度及術後滿意度都相當高。
實際在臨床上施打這款產品，蘇醫師獲得許多正面回饋，客戶認為施打後快速有感且滿意度高，小針高效不位移也不擴散，顯老的紋路獲得很大的改善，有助於這些年口罩也遮不住的面容憔悴與皺紋。
蘇承偉醫師特別提醒，消費者想要擁有有效又安全的肉毒桿菌素施打，首要原則是找經驗豐富的專科醫師和合格醫療院所，其次是選用多重認證保障的產品。台灣目前肉毒桿菌素的藥品需仰賴國外輸入，就跟疫苗一樣需要輸入疫菌字號，代表進口流程須有檢驗封緘、包裝外盒上也會有政府檢驗合格的貼標，運送過程也需嚴格低溫配送保存，施打有一定的規範及泡製建議。此款國際認證的肉毒素已在全球超過80個國家廣泛使用，2021年於台灣公開上市。依此產品同時具備安全性、品質穩定性、良好的術後滿意度及最重要價格的競爭性來看，未來對於大部分的醫療院所及民眾，將會是難以抗拒的選擇。
資料來源：健康醫療網 美國FDA認證之亞洲肉毒正夯，眼部除皺新選擇
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