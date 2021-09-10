「璨樹」最快下午發陸警！不排除登陸 逢大潮慎防淹水
強颱「璨樹」今（10）晨發海警，目前位在鵝鑾鼻的南南東方約 630 公里的海面上，風速每秒53公尺，暴風半徑 180 公里。資深預報元徐仲毅預估，今天下午到晚上就有機會發布陸上颱風警報，不排除登陸的可能性，「璨樹」在週日（12日）最靠近台灣，特別是週末適逢大潮，低窪地區與容易積淹水地區特別注意。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-10 09:30:45｜2021-09-10 10:42:04
徐仲毅表示，根據本次「璨樹」路徑預測，特別警戒地方包含，東半部跟北部跟南部部分地區，明天降雨區域集中在東半部、恆春半島以及部分南部地區，特別是東半部、恆春半島在午後會出現局部性大雨或豪雨，禮拜天各地天氣都不穩定，中部以北、東北部、東部、南部、東南部山區都有可能出現局部性大雨，特別提醒，週日北部與東北部甚至會出現豪雨等級以上的雨勢。
徐仲毅指出，以颱風動態分析，11日與12日是最接近台灣的時刻，各地嚴防豪雨，且「璨樹」是強颱，恐怕會出現12級以上的強風，北海岸、東半部、中南部與澎湖、金門會出現長浪，要特別留意，且這次颱風適逢大潮，不利於雨水排放，低窪地區與容易積淹水地區特別注意。
徐仲毅說，路徑預報圖來看，颱風中心在台灣東方近海掠過，是最有可能路徑，不過還是有變數，偏東、偏西的路徑都有可能，所以仍有變數，不排除登陸可能。