Delta病毒株入侵北市校園？北市府急派聯醫團隊為師生PCR

台北市昨（10）日深夜傳出在松山區某所國中，疑似有學生確診新冠肺炎。擔心是Delta變種病毒株，校方不敢大意，在北市府公布的緊急作業流程下宣布該班學生停課14天，而全校學生也停課一天進行消毒。北市教育局方面也發表新聞稿證實，並表示市府方面已經指揮聯合醫院派遣團隊，為全校624名學生進行PCR檢測。





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教育局表示，松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）明日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。教育局強調，市府方面已經指派聯合醫院針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。另該案例家人所就讀之國小，該班級27人明日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。





除了松山區的某所高中外，教育局也揭露文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生及私立幼兒園全園101名幼生，自10日起至14日止進行預防性居家隔離，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。





此外，疑似為松山區國中確診案例的妹妹，經疫調後發現也就讀一中山區國小，該班級27人也將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。也因此目前累計至今已有3區4校停課。



