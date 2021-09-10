童振源盼扎根僑青　匯聚更大能量互惠雙贏

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）面對中國滲透台灣僑社，僑務委員會委員長童振源今天表示，目前傳統僑社還算穩定，但必須做策略調整，增加功能合作、優勢對接，並要扎根僑青，匯聚更大能量，互惠雙贏。





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正在美國訪問的童振源此行最主要目的是為全美數間台灣華語文中心揭牌，並走訪僑界問候僑胞，另一個重點是擴大與僑青交流。





談到台灣華語文中心，童振源表示，這是去年12月台美教育倡議的成果，與美國政府共同合力推動華語學習，利用各地僑校協助推動針對成人的華語教育。今年全美預計成立15所華語文中心，英、德、法也各有一所。未來4年計畫在全球成立100所華語文中心。





問及近年來中國對台灣傳統僑社的滲透，童振源表示，目前看來還算穩定，但必須進行策略調整。透過功能合作、優勢對接，有更多資源彼此合作，是未來與傳統僑界進行的僑務工作策略。唯有在彼此有優勢的地方合作，創造互惠雙贏，協助僑界發展也協助台灣發展，才能有力量，也才能更穩固。





至於僑青，童振源坦言，過去僑委會與僑青交流有所不足，這是未來必須加重的工作，以匯聚更大能量。至於要怎麼做，他認為首先是要改變使用的語言，畢竟許多僑青是在當地出生成長，使用英文更能溝通。





童振源表示，會對僑青有興趣的議題互動交流，不少成長中或在創業的僑青對台灣科技、產業鏈、醫療、文化比較感興趣，未來會針對這部分提供連結，增加僑青對台灣的了解。





此外，童振源指出，年輕人有自己的社交圈、社團與活動場域，他們的組織與傳統僑社不同，應該做新的連結與交流，未來希望讓僑青有跨區、跨國交流的機會。





他以全美台灣工程師協會為例，協會有超過3000名會員，許多人希望有機會到台灣發展，期望與台灣企業聯繫；台灣各行各業也對僑青有興趣，想和僑青合作。未來僑委會會致力建構全球平台做交流服務與數位媒合。（編輯：馮昭）1100910



