NBA／D.Jordan和哈登不合　知名記者爆料離隊真實原因

布魯克林籃網今年夏天遭遇了一些陣容變動，球隊中鋒DeAndre Jordan被送走，根據《Alex Schiffer》記者Alex Schiffer以及《露天體育看台》記者Jake Fischer的報導，此次交易和James Harden和Paul Millsap兩位球員有一些關係。

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Jordan這幾年來退化嚴重，早已沒有當年最佳陣容中鋒的風采，加上他一向習慣不在防守端放太多心力，因此球隊和內部的人員其實從一開始就沒打算把他視為是理想陣容中的一員。

而最終籃網還是給出一份合約的原因在於：Jordan和Kevin Durant以及Kyrie Irving是好朋友，因此就順便做了一個順水人情，咬牙花錢給出一份長約。

但在James Harden交易案完成之後，Fischer和Schiffer透露前者不想和Jordan一起打球，而且在上個賽季兩人就在球場上發生過多次爭執，這一點球隊內部的人都知道。

另外，由於希望爭取Millsap加盟，籃網不可能留下Jordan，內線也沒有他的發揮空間，因此確定了將他交易、並且隨後透過買斷前往湖人的結局