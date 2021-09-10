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萬安44號演習9月15日登場　不人車管制及疏散避難

▲萬安44號演習全國同步於9月15日登場。（圖／高市府警察局提供）
▲萬安44號演習全國同步於9月15日登場。（圖／高市府警察局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-09-10 15:13:27

今(110)年軍民聯合防空(萬安44號)演習全國同步、不分地區實施，訂於9月15日（星期三）13時30分至14時警報發放，不進行人車疏散及交通管制，請民眾聽聞警報聲勿驚慌，持續正常生活作息。

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此外，為配合防疫工作兼強化居安思危與熟練防空作為，在不影響到民眾作息的理念下，不召集民力協勤、不人車管制及疏散避難，於下午1時30分發放緊急警報，音符為1長音、2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時發放解除警報為1長音90秒。

另國防部將於演習當日13時30分，利用「空中威脅告警系統」發送演習手機簡訊至演習區域內行動電話，提醒國人演習相關事項，並於14時發送演習結束訊息。演習警報發放後不實施人、車管制及防空疏散避難，高速公路車輛、高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛。

高雄市政府警察局表示，今年雖然不實施疏散避難，但為提升民眾對於防空避難處所認知，持續加強宣導民眾透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「高市警LINE官方帳號」，查詢所在地的防空避難處所以了解自身周邊防空避難位置。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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