「台灣需更多政黨輪替！」游錫堃：不期望民進黨永久執政
立法院長游錫堃日前接受媒體專訪，指出台灣要好，需要更多政黨輪替。游錫堃今（10）日受訪表示，不希望民進黨能永久執政，希望台灣出現強而有力的忠誠反對黨。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-10 11:13:43
游錫堃今早邀請朝野黨團研商「第十屆第四會期開議日」相關事宜，會前受訪被問到「政黨輪替說」，他表示，是站在國家整體立場來講，政黨輪替在民主國家是非常正常的現象，雖然他是民進黨員，但是不希望民進黨永久執政，很希望現在的在野黨都變成台灣國家的忠誠反對黨，趕快有力量政黨輪替，讓政黨政治常態化。
媒體追問是否覺得現在反對黨不夠強而有力、一些行為無法受到民眾支持？游錫堃表示，最主要是國家認同，民眾最關心的是民主核心價值、國家認同，希望在野黨認同台灣，不管是執政還是在野黨都要以台灣主體性思考，尤其在野時變成台灣國家的忠誠反對黨。
針對國民黨揚言新會期杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告？游錫堃表示，現在疫情肆虐還沒有緩解，全球新冠肺炎非常嚴重，台灣在抗疫、防疫方面要費上很多心力，各行各業受到嚴重影響，希望疫情趕快過去、經濟恢復繁榮，本會期有4個預算、1個決算，還有人事同意權案，工作非常繁重，希望各政黨能以國家為最重思考，齊心讓這會期進行的順利。
針對民進黨正國會呼籲2022地方選舉全面初選，游錫堃表示現在已不介入正國會活動，也不介入黨務。