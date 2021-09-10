校園陸續傳確診停課　蘇貞昌：目前沒升級條件

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媒體詢問強颱「璨樹」來勢洶洶，蔬果價格可能造成飆漲，加上疫情再度引爆，政院有任何因應措施嗎？蘇貞昌表示，颱風來襲，一直就是希望能夠多準備、少災害，尤其農民最最辛苦，碰到颱風災害等，政院都要用最大的努力，減少農民受災、農業受損；同時，也會注意到各種民生供應上，也不能有缺乏。所以怎麼樣照顧農民的權益，也特別要求農委會對於怎麼樣加強防災、減少損害，同時如果有任何損害，也會要求農委會給予大大的幫忙、補助。另外，有關蔬果運輸等等，也非常謝謝合作社平常就在努力，也非常謝謝這個時候各方調節都很重要，希望能夠做到農民獲益、少災害，同時民生消費也獲得保障。
針對促轉會規劃，將移除蔣介石銅像？蘇貞昌表示，台灣人非常辛苦地走過，過去威權統治、38年的戒嚴、228的殘殺、清鄉的不人道，隨著民主開放，很多的事實真相都已經越來越被人民挖掘出來暸解。促轉會是獨立機關，基於法定職權從各方面蒐集資料、研究報告向國人提出，他都予以尊重，但政府對於相關的報告要怎麼樣才會做到更好，會多多溝通聯繫，力求怎麼樣子把它做到能為社會各界接受，並且做到圓滿。
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