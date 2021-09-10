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校園陸續傳確診停課　蘇貞昌：目前沒升級條件

▲針對校園陸續傳出學生確診停課，行政院長蘇貞昌表示，目前沒防疫升級條件。（圖／行政院提供）
▲針對校園陸續傳出學生確診停課，行政院長蘇貞昌表示，目前沒防疫升級條件。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-10 11:59:52｜2021-09-10 12:01:09

新冠肺炎Delta變異株入侵，雙北多所學校陸續傳出學生確診而全校停課。各界關注防疫是否會升級，行政院長蘇貞昌今（10）日表示，防疫目前沒升級的條件。

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蘇貞昌今日上午前往雲林縣視察雲林縣漢光合作社蔬果採收及包裝作業，針對防疫是否升級？蘇貞昌受訪時表示，全世界疫情來勢洶洶，台灣因為國人同胞、政府配合做得很好，能夠相對非常地穩定，哪怕長榮機師案現在也已經穩定下來，而幼兒園案也沒有再擴大，並且這幾天也都只有個案，他特別感謝國人同胞的配合，大家都不能掉以輕心。相對疫情也看到整個在大家的努力下漸漸趨緩，希望大家繼續努力，讓台灣能夠在舉世滔滔中，是一個幸福之地。同時也呼籲國人同胞不能掉以輕心，會隨時注意各方面，目前沒有升級的條件。

媒體詢問強颱「璨樹」來勢洶洶，蔬果價格可能造成飆漲，加上疫情再度引爆，政院有任何因應措施嗎？蘇貞昌表示，颱風來襲，一直就是希望能夠多準備、少災害，尤其農民最最辛苦，碰到颱風災害等，政院都要用最大的努力，減少農民受災、農業受損；同時，也會注意到各種民生供應上，也不能有缺乏。所以怎麼樣照顧農民的權益，也特別要求農委會對於怎麼樣加強防災、減少損害，同時如果有任何損害，也會要求農委會給予大大的幫忙、補助。另外，有關蔬果運輸等等，也非常謝謝合作社平常就在努力，也非常謝謝這個時候各方調節都很重要，希望能夠做到農民獲益、少災害，同時民生消費也獲得保障。

針對促轉會規劃，將移除蔣介石銅像？蘇貞昌表示，台灣人非常辛苦地走過，過去威權統治、38年的戒嚴、228的殘殺、清鄉的不人道，隨著民主開放，很多的事實真相都已經越來越被人民挖掘出來暸解。促轉會是獨立機關，基於法定職權從各方面蒐集資料、研究報告向國人提出，他都予以尊重，但政府對於相關的報告要怎麼樣才會做到更好，會多多溝通聯繫，力求怎麼樣子把它做到能為社會各界接受，並且做到圓滿。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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