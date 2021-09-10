COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中職／樂天女孩2021EP上線　MV今全球首播

▲樂天女孩2021EP上線。（樂天提供）
▲樂天女孩2021EP上線。（樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-09-10 11:56:05

疫情下給你勇敢的勇氣，跟著Rakuten Girls一起勇敢吧 ！ Rakuten Girls 2021 全新EP「Stronger Together一起勇敢」正式發行，實體CD銷售突破1800張！同名單曲「一起勇敢」歌詞中描述女孩彼此面對生活中大大小小的挑戰，因為有最重要的人支持而不怕失敗，勇敢面對的心境，

我是廣告 請繼續往下閱讀
單曲歌詞勵志，且專輯採用八零年代方形黑膠唱片復古風，旋律上大膽採用復古Disco Funk風格，與歌詞作出反差，使用西洋舞廳時代的電子合成器音色，帶給人們勇氣之外，女孩們清新甜美的嗓音將復古風潮帶入新的境界。

Rakuten Girls全程以防疫角度拍攝的MV將於今日（9月10日）20：00於樂天女孩官方頻道全球首播！謹以這支MV獻給世界上所有的抗疫人，而EP同名單曲〈一起勇敢〉也已上架至各大串流平台。

EP封面分為Dance together版及Love together版，兩版各含Rakuten Girls樂天女孩30X30方形人生勇敢卡十二款，並隨機附上該版其中任一款女孩人形立牌。EP售價新台幣549元，現正在樂天市場熱賣中。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀