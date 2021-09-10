最佳財富管理獎由凱基證券奪冠 數位與人本為致勝關鍵

國內最具公信力的財富管理評鑑－今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》，2021年得獎名單已於9/8出爐，凱基證券在客戶滿意度及產學界嚴格評審條件下，一舉奪下三大桂冠及三大獎，包括最大獎「最佳財富管理券商獎」、「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」以及「最佳商品獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」共六大獎項，成為最大贏家。總經理方維昌表示，公司深耕財富管理業務多年，深入了解客戶需求，並執行「數位躍升」及「顧客導向」策略成為致勝關鍵。





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▲凱基證券勇奪「最佳財富管理券商獎」第一名，總經理方維昌 (左二)帶領管理團隊創佳績。（圖／凱基證券提供）

× ▲凱基證券勇奪「最佳財富管理券商獎」第一名，總經理方維昌 (左二)帶領管理團隊創佳績。（圖／凱基證券提供）

現今是一個以客為本，重視用戶體驗的年代，凱基證券總經理方維昌在接受今周刊專訪時強調「誠信正直」的企業文化，因此從人才最初的篩選過程，就無一絲馬虎。透過每年大型校園招募活動，引進國內外頂尖大學研究所畢業新鮮人進行培訓，以誠信正直為核心，培育出最了解並符合客戶理財需求的第一線業務團隊。新人自加入公司起，即必須接受一個月集中訓練課程，內容涵蓋市場面、產品面、交易面、作業面等，同時透過有簽訂長期服務契約的會計師事務所，規劃新人集訓時的一系列初階稅務課程，因此在教育訓練上可說是非常紮實且完整，新人完成集中訓練及銜接訓練後，會分發至第一線服務客戶，透過前線實戰累積經驗，並持續跟進金融市場動態，隨時接收新知以提升業務團隊的專業金融知識。





而因應台灣高齡社會，凱基證券財富管理部主管王思微表示，團隊除定期檢視銀髮族投資狀況，也於每月以電話方式關懷銀髮族客戶；凱基證券對客戶的收費、客戶申訴與爭議處理及業務人員酬金，皆訂有完善制度，抱持「以客戶需求為中心」的價值，提前想到客戶沒想到的事，甚至願意解決顧客硬體及軟體作業上的衍伸問題，除了讓客戶的財富穩健增長，做到分散投資風險，更讓客戶感受到備受尊寵，因此成為獲得今周刊多項大獎的重要關鍵。





因應數位金融時代，資訊暴增使得用戶選擇也跟著大增，留住顧客的方法自然不可與過去同日而語。凱基證券數位金融部主管鄭嘉慶表示，積極打造客戶金融生活圈，並站在保護客戶立場，妥善衡量客戶風險承受能力來協助理財，運用大數據智慧模組化系統，以80/20原則，優先針對最多人所需的智能項目進行敏捷開發，如貼近年輕族群所推出線上開戶、智能客服、社群理財等；獨家打造影音理財圖書館，透過圖卡素材產製淺顯易懂、輕鬆學習的理財影片，幫助年輕人及小資族聰明投資。





為了讓線上與線下資源串流更順利，亦建立了客戶360視圖與dashboard，從客戶進站、開戶、登入、下單、帳務扣款等進行多維分析，並整合至營業員工作站，成為前線日常服務工具，同時擴大NPS適用範圍，蒐集用戶反饋，在網站、APP各重要節點，以及系統自動彈跳視窗畫面，讓用戶給予星評及分享建議，時刻掌握線下的服務水準，搭配SLA與通報機制，有效快速解決客戶問題。





大數據分群經營客戶 資產配置更精準





此外，為了讓客戶的資產配置更精準，每月透過RFM忠誠度分析及資產等級分佈，於CRM系統將客戶分群經營，搭配訪談紀錄、Life Stage及風險偏好等資訊，讓同仁更了解客戶輪廓與屬性，達到「提供對的訊息在對的時間給對的人」的目標。且公司會依不同業務目標，挖掘大財管潛力客戶，提供名單協助營業員進行客群經營與銷售業務，提高產品銷售成功率。而公司比起同業最大的優勢，就是能依據中華開發金控優異的專業投行觀點，對於股債配置、區域市場變化以及對不同類股及商品價格等之預測及看法，透過GAMA系統，提供客戶160多種條件選股交易策略、雲端到價通知及觸價閃電下單服務等，由此在數位金融的領域中展現了豐碩成果。



