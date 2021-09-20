牛奶放冰箱「這裡」全錯？專家揭真相 眾秒呆：擺錯30年
冰箱是家中不可或缺的家電之一，而為了要有更多的收納空間，冰箱門的內層經常也會設計雞蛋架，或是放置罐裝飲料的層架，因此不少人都會將一些家庭號的飲品放置冰箱門邊，好讓冰箱內部空間能擺放其他東西，但你知道牛奶應該放在哪裡才正確嗎？近日，就有網友討論「牛奶原來不能放在冰箱門邊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 09:00:00
原PO在PTT貼文指出「剛剛跟住蘆洲的堂妹聊天，她說爸爸喝完牛奶沒蓋緊漏了好多，我問她把牛奶側躺嗎，怎麼不冰在門杯架，她說這樣會壞掉吧？聽到她這樣說，我整個心中大驚，我們家一直都放門邊，除非門邊冰不下才會側放裡面，但也會怕漏出來，說真的，牛奶放冰箱門真的會壞？喝那麼久沒感覺欸！」
貼文一出，網友紛紛回應「我們家也是放在冰箱門，沒碰過壞掉耶」、「不是都放冰箱門嗎....」、「很常開冰箱門的話，冰箱門那邊溫度會比較高沒錯」、「我曾經放豆漿放冰箱門，真的狂壞」、「不要常開冰箱門應該不會影響太多吧？」、「我都放門邊欸...錯了嗎QQ」、「一直這樣放沒壞過啊，雞蛋不是也放門邊？」、「都喝二三十年了...第一次聽到不能放冰箱門邊」。
而究竟牛奶放門邊到底是否正確？營養師李婉萍就曾在臉書表示「開瓶後的食用油、醬料、果汁等，密封性較佳且經常需要取用、食用的食物，適合存放處就是冰箱門邊溫度相對較高的置物架；但奶類並不適合放在這個位置喔！凡是牛奶或乳酪都應放置0～5°C冷藏，通常會是在冰箱上層位置才對！且家中冰箱最好保持6~7成滿即可，否則會造成冷空氣無法循懷，冰箱功用大打折扣！」（編輯：張嘉哲）