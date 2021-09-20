COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

牛奶放冰箱「這裡」全錯？專家揭真相　眾秒呆：擺錯30年

▲冰箱是家中不可或缺的家電之一，但你知道如何正確擺放牛奶的位置嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲冰箱是家中不可或缺的家電之一，但你知道如何正確擺放牛奶的位置嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 09:00:00

冰箱是家中不可或缺的家電之一，而為了要有更多的收納空間，冰箱門的內層經常也會設計雞蛋架，或是放置罐裝飲料的層架，因此不少人都會將一些家庭號的飲品放置冰箱門邊，好讓冰箱內部空間能擺放其他東西，但你知道牛奶應該放在哪裡才正確嗎？近日，就有網友討論「牛奶原來不能放在冰箱門邊？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「剛剛跟住蘆洲的堂妹聊天，她說爸爸喝完牛奶沒蓋緊漏了好多，我問她把牛奶側躺嗎，怎麼不冰在門杯架，她說這樣會壞掉吧？聽到她這樣說，我整個心中大驚，我們家一直都放門邊，除非門邊冰不下才會側放裡面，但也會怕漏出來，說真的，牛奶放冰箱門真的會壞？喝那麼久沒感覺欸！」

▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》近日表示，其實並非所有食物都適合放入冰箱保存，他並分享5種不用放進冰箱保鮮的食物。（示意圖／取自pixabay）
▲不少人會將牛奶製品放在冰箱門的層架上。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「我們家也是放在冰箱門，沒碰過壞掉耶」、「不是都放冰箱門嗎....」、「很常開冰箱門的話，冰箱門那邊溫度會比較高沒錯」、「我曾經放豆漿放冰箱門，真的狂壞」、「不要常開冰箱門應該不會影響太多吧？」、「我都放門邊欸...錯了嗎QQ」、「一直這樣放沒壞過啊，雞蛋不是也放門邊？」、「都喝二三十年了...第一次聽到不能放冰箱門邊」。

而究竟牛奶放門邊到底是否正確？營養師李婉萍就曾在臉書表示「開瓶後的食用油、醬料、果汁等，密封性較佳且經常需要取用、食用的食物，適合存放處就是冰箱門邊溫度相對較高的置物架；但奶類並不適合放在這個位置喔！凡是牛奶或乳酪都應放置0～5°C冷藏，通常會是在冰箱上層位置才對！且家中冰箱最好保持6~7成滿即可，否則會造成冷空氣無法循懷，冰箱功用大打折扣！」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀