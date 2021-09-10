立院朝野協商達共識 17日開議邀蘇貞昌「3+11」專案報告
立法院今(10)日針對新會期開議時間進行朝野協商，台灣民眾黨團與時代力量黨團都要求要盡早開議。經過2個小時朝野協商，敲定17日開議，邀請行政院院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-10 12:47:55｜2021-09-10 12:49:19
立院秘書處表示，9月17日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢，9月22日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢，上述各專案報告質詢人數由民進黨黨團推派11人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行。
立院秘書處表示，9月23日上午10時起開會，邀請行政院院長、主計長、財政部部長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」編製經過並備質詢，質詢人數由民進黨黨團推派11人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，未參加黨團委員得優先發言，質詢順序依例授權議事處辦理。9月23日上午9時至10時，進行各委員會召集委員選舉事宜。
9月24日邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政報告，並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派2人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，質詢順序依時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。
立院秘書處指出，各黨團同意社會福利及衛生環境委員會疫苗採購調閱專案小組召集人由召集委員2人擔任。