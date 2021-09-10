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陸委會稱若簽和平備忘錄違法　張亞中：將瓦解民進黨政權

▲國民黨主席候選人張亞中8日受邀至國民黨中常會發表政見。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席候選人張亞中8日受邀至國民黨中常會發表政見。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-10 13:08:02｜2021-09-10 13:08:30

國民黨黨主席候選人張亞中主張若當選黨主席，將與北京簽署《創造兩岸和平備忘錄》，陸委會昨（9）日強調，「非經陸委會與主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力與政治議題的協議，違反規定者可以依法加以處罰」。張亞中今（10）日發出新聞稿表示，民進黨已經看出和平備忘錄對其兩岸政策的殺傷力，更恐懼一旦和平備忘錄簽署，將是民進黨台獨論述，甚而其政權全面瓦解之時；消極的等待是不可能有和平的，只有積極創造才有可能。

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張亞中說，如果與對岸簽署備忘錄，再經由黨員公投複議後，就成為中國國民黨的重大政策，並依此做為與民進黨2024年大選「要和平還是要戰爭」的抉擇，因為和平是最高價值，值得所有人努力追求捍衛。但是，很可惜的，大多數人都只是嘴巴上要和平，但沒有勇氣與行動追求和平。更悲哀的，竟然還有人害怕國人追求和平，甚而要懲罰追求和平。

張亞中強調，民進黨已經看出和平備忘錄對其兩岸政策的殺傷力，更恐懼一旦和平備忘錄簽署，將是民進黨台獨論述，甚而其政權全面瓦解之時，他認為陸委會就是因為這樣，才會率先表示，非經陸委會與主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力與政治議題的協議，違反規定者可以依法加以處罰。

張亞中說，《創造兩岸和平備忘錄》當然是個政治性的文件，但那是中國國民黨與北京之間為了創造和平的意向書，在中國國民黨在野期間，它不會涉及任何公權力，但是可以與執政的民進黨做明顯的區分：一個是為台灣人民追求和平的政黨，一個是不惜把台灣人民帶向戰爭的政黨。

張亞中強調，民進黨的確很鴨霸，但只能嚇嚇那些本身就不了解兩岸關係，或是平時就是拿香跟著民進黨拜的國民黨高層。不過，民進黨的長期恐嚇，也的確產生了些效果，有國民黨的主席參選人以在野為藉口，絕口不敢提創造和平，而只是講些「民進黨應該接受九二共識」，或只敢說說「兩岸應加強交流」等民進黨理都不會理的空話。

張亞中說，消極的等待是不可能有和平的，只有積極創造才有可能。張亞中希望為兩岸創造和平已經多年，有足夠的知識與無畏的勇氣，是不會被民進黨政府嚇到的。即使民進黨政府要擴大解釋，想要進行政治恐嚇，水裡來，火裡去，張亞中也不會有任何畏懼的，為兩岸創造和平是大願，值得用生命去追求，民進黨政府的恐嚇反對，只是自甘墮落、自取其辱、自我毀滅。

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