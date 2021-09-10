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臺中榮總介入性腦血管外科崔源生主任指出，除了藥物治療(口服抗癌藥物、化療藥物注射)及手術治療以外，放射線治療是常見的頭頸癌治療方式，其俗稱「電療」，不過，長期下來會出現一些副作用及合併症，例如：唾液腺分泌減少之口乾感，頸部肌肉纖維化之緊繃感，影響生活品質；另外則有一項比較不易主動察覺但卻十分嚴重的併發症，是放射治療後容易損傷血管內皮細胞而引起血管病變，導致動脈硬化三至五年後頸動脈狹窄的發生率大幅提高，就可能出現腦部供血不足，甚至導致腦中風的危險。
頭頸癌電療 高比例發生腦中風全阻塞
崔源生主任提及，本院過去十年600例頸動脈支架案例中，有約50例的患者先前有頭頸癌病史並曾經接受過放射線電療治療，此類族群的占比遠較一般人為高，而且相對年紀較有因心血管危險因子而發生頸動脈狹窄的族群年輕許多；另外，頭頸癌電療後的患者中也有較高比例在發生第一次腦中風症狀時，頸動脈已經100%完全阻塞，也沒有辦法再施行支架手術了。
頭頸癌整合治療健康護照 預防併發症產生
有鑑於此，積極整合癌症中心、放射腫瘤科、耳鼻喉科、口腔科及腦血管科的醫師，擬好頭頸癌電療後的定期門診追蹤計畫，推動「頭頸癌整合治療健康護照」，提醒病友相關的追蹤時間與項目，方便隨時記錄與查詢個人的健康資料，並於相關就診時提供醫師參考，也提供相關衛教資訊連結，提早預防準備。
資料來源：健康醫療網 「這類族群」極易發生腦中風！ 臺中榮總整合健康護照降風險
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