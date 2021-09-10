台灣遭排除50年　美議員挺台成為聯合國會員國

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美國共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）、帝芬尼（Tom Tiffany）今天致函美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield），對台灣取得聯合國會員資格表達強力支持，並呼籲美方透過表決、自身影響力及意見的表達，確保台灣地位的提升。
議員表示，台灣沒道理被排除在聯合國體系外長達50年，台灣向來是全球前20大左右經濟體，也是美國第10大商品貿易夥伴。台灣同時作為半導體產業國際領袖，且與世界各地享譽盛名的醫療研究機構維持強韌關係。
議員指出，美國承認古巴、伊朗、北韓及敘利亞等支助恐怖主義國家的聯合國會員身分，卻不承認台灣的做法，有違常理。他們也批評，美國讓對中國的恐懼支配自身外交政策，允許飽受中共影響的聯合國屢屢拒絕台灣入聯請求，「這令人無法接受」。
議員在信函中說，他們雖傾向讓台灣在聯合國取代中國位置，但他們理解現階段欲達成此目標的「政治決心」有限。不過，他們強調，美國至少該確保台灣能享有聯合國會員國同等權利、待遇與責任。
他們指出，台灣地位提升後與中國並列對比，將會是民主、以規則為基礎之國際秩序的勝利。他們要求湯瑪斯-葛林斐德，在聯合國大會14日開議前，回覆美國計劃如何協助台灣以會員國身分入聯。
聯合國大會1971年通過2758號決議，恢復中華人民共和國政府在聯合國一切權利，承認其政府代表是聯合國的唯一正當性代表。但美國部分國會議員主張，2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。
眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）等7名美國跨黨派眾議員今年4月提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），內文就有做出相關明確表態。截至目前，法案獲得額外23名議員聯署支持。（編輯：林憬屏）1100910