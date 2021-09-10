借澎恰恰46萬遭控炒新聞 佩真吐倒楣心聲：要對得起良心
65歲的藝人澎恰恰去年因拍片夢想而欠下2.4億債務，宣布破產後仍不時會在社群平台上抒發心情，今年也以公視節目《話山話水話玲瓏》入圍第56屆金鐘獎，他在演藝圈的努力有目共睹。未料昨（9）日突然傳出澎恰恰告訴因直播賣泡菜而結識的佩真，丟下「今晚，是我人生的最後一晚」後就杳無音訊，也意外扯出他和對方借款46萬元的內幕，而泡菜廠商卻反咬佩真刻意炒新聞，讓她忍不住發文反擊，吐露「倒楣心聲」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-10 13:41:08｜2021-09-10 13:47:35
泡菜廠商原本答應佩真，澎恰恰的債務可以由泡菜的貸款中扣款，未料佩真不僅收到存證信函，還被批評將鬧劇搬上檯面、搞得人盡皆知等，讓她氣不過，決定在臉書上吐露自己的倒楣心聲。佩真先是解釋自己是個每天都需要努力工作的女人：「為了生活喉嚨也沙啞了，我是沒辦法停下腳步而沒工作的人，儘管現在承受重責大任，我卻能在這樣的情況下，對他人伸出援手。」
佩真坦言因為憐憫心而無辜捲入這場是非，還遭人落井下石：「希望你做的一切，所說的每一句話，都要對得起自己的良心，此時更能體會一句話，『人善被人欺』，一切交由法律去裁定，有證據再說幾分話，也希望一切擔心的眼淚不會白流。」字裡行間透露出許多無奈。