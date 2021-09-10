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借澎恰恰46萬遭控炒新聞　佩真吐倒楣心聲：要對得起良心

▲佩真（右）借澎恰恰（左）46萬被批炒新聞。（圖／佩真、澎恰恰臉書）
▲佩真（右）借澎恰恰（左）46萬被批炒新聞。（圖／佩真、澎恰恰臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-10 13:41:08｜2021-09-10 13:47:35

65歲的藝人澎恰恰去年因拍片夢想而欠下2.4億債務，宣布破產後仍不時會在社群平台上抒發心情，今年也以公視節目《話山話水話玲瓏》入圍第56屆金鐘獎，他在演藝圈的努力有目共睹。未料昨（9）日突然傳出澎恰恰告訴因直播賣泡菜而結識的佩真，丟下「今晚，是我人生的最後一晚」後就杳無音訊，也意外扯出他和對方借款46萬元的內幕，而泡菜廠商卻反咬佩真刻意炒新聞，讓她忍不住發文反擊，吐露「倒楣心聲」。

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▲澎恰恰解釋財務狀況。（圖／記者林調遜攝）
▲澎恰恰因拍片夢想而欠下2.4億債務。（圖／記者林調遜攝）
泡菜廠商原本答應佩真，澎恰恰的債務可以由泡菜的貸款中扣款，未料佩真不僅收到存證信函，還被批評將鬧劇搬上檯面、搞得人盡皆知等，讓她氣不過，決定在臉書上吐露自己的倒楣心聲。佩真先是解釋自己是個每天都需要努力工作的女人：「為了生活喉嚨也沙啞了，我是沒辦法停下腳步而沒工作的人，儘管現在承受重責大任，我卻能在這樣的情況下，對他人伸出援手。」

佩真坦言因為憐憫心而無辜捲入這場是非，還遭人落井下石：「希望你做的一切，所說的每一句話，都要對得起自己的良心，此時更能體會一句話，『人善被人欺』，一切交由法律去裁定，有證據再說幾分話，也希望一切擔心的眼淚不會白流。」字裡行間透露出許多無奈。

▲佩真臉書全文。（圖／佩真臉書）
▲佩真臉書全文。（圖／佩真臉書）
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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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