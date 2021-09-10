奢華酒店搶先體驗　高雄洲際開放訂房、南北萬豪聯手出擊

繼高雄萬豪酒店今年3月底正式營運後，港都又有國際級飯店進駐。IHG旗下最具代表性的同名奢華酒店、由品牌直營的「高雄洲際酒店」預計今年第四季開幕，即日起開放接受今年12月1日以後的客房預訂；高雄、台北萬豪酒店則聯手推出「豪世城雙」住房專案，二泊四食可自由調配時間入住南北萬豪酒店，即日起至9月30日起限量販售。





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高雄洲際酒店即日起官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案，每房5,988元 (10%服務費及5%稅金另計)起，至多兩人入住高級大床客房一晚，尊享經典全自助式Buffet早餐兩客，專案禮遇每房再享酒店內餐飲折抵1,200元 (不折抵烘焙坊內商品)。





▲高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗。高雄洲際酒店總經理羅嘉麒表示，目前酒店內餐飲將規劃全面「零浪費」機制， 提出「惜食回饋」的環境友善經營理念。預計將投資近百萬新台幣打造廚房後場設備，將所有剩餘食材分解處理為可再利用的有機原料，以零浪費的綠色餐飲概念為目標。





▲高雄萬豪酒店樓高31層，共有700間寬敞舒適的客房與套房。（圖／高雄萬豪酒店提供）