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奢華酒店搶先體驗　高雄洲際開放訂房、南北萬豪聯手出擊

▲高雄洲際酒店官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-09-10 14:03:32

繼高雄萬豪酒店今年3月底正式營運後，港都又有國際級飯店進駐。IHG旗下最具代表性的同名奢華酒店、由品牌直營的「高雄洲際酒店」預計今年第四季開幕，即日起開放接受今年12月1日以後的客房預訂；高雄、台北萬豪酒店則聯手推出「豪世城雙」住房專案，二泊四食可自由調配時間入住南北萬豪酒店，即日起至9月30日起限量販售。

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高雄洲際酒店即日起官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案，每房5,988元 (10%服務費及5%稅金另計)起，至多兩人入住高級大床客房一晚，尊享經典全自助式Buffet早餐兩客，專案禮遇每房再享酒店內餐飲折抵1,200元 (不折抵烘焙坊內商品)。

▲高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點。（圖／高雄洲際酒店提供）
自訂房開放當日起算至10月15日，前100名成功預訂「重返洲際．璀璨經典」專案並如期入住的賓客，更將於入住時，由格蘭路思獻上限量威士忌鑑賞家品酩組一組，為旅程增添探索非凡的美好時刻。

高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗。高雄洲際酒店總經理羅嘉麒表示，目前酒店內餐飲將規劃全面「零浪費」機制， 提出「惜食回饋」的環境友善經營理念。預計將投資近百萬新台幣打造廚房後場設備，將所有剩餘食材分解處理為可再利用的有機原料，以零浪費的綠色餐飲概念為目標。

▲高雄萬豪酒店樓高31層，共有700間寬敞舒適的客房與套房。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄萬豪酒店樓高31層，共有700間寬敞舒適的客房與套房。（圖／高雄萬豪酒店提供）
高雄萬豪酒店為亞洲最大的萬豪酒店，酒店樓高31層，共有700間寬敞舒適的客房與套房。高雄、台北萬豪酒店聯手推出「豪世城雙」住房專案，只要11,888元就能住宿南北萬豪酒店各一晚，感受國際星級酒店的舒適奢華，並提供澎湃早餐及豐富下午茶，不分平假日，入住日期可自由調配，即日起至9月30日起限量販售，中秋及國慶連假不適用此方案。

▲高雄、台北萬豪酒店聯手推出「豪世城雙」住房專案。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄、台北萬豪酒店聯手推出「豪世城雙」住房專案。（圖／高雄萬豪酒店提供）
「豪世城雙」於高雄萬豪酒店經典客房住宿一晚享早餐Buffet兩客以及The Lounge鉑金下午茶兩客，下午茶含9款甜點、迷你三明治、司康、蘆薈香茅凍等點心、咖啡或茶飲擇一，入住期間能任意使用健身房、溫水游泳池、SPA水療池設施；台北萬豪酒店入住經典客房住宿一晚提供早餐兩客，於Lobby Lounge大啖無肉不歡樂享盤一組和進口啤酒四杯，超軟嫩BBQ爐烤豬肋排、酸辣紐奧良雞翅、美味肉腸、牛肉丸等，入住期間免費使用高空泳池、健身中心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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