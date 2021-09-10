快訊／今新增2例本土確診！另有1例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為10多歲男性， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國(案16174、案16175)、土耳其(案16176)、日本(案16177)、亞美尼亞(案16178)入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，10日新增2本土、5境外、1死亡。（圖／指揮中心）

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案10387)，為70多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月3日因其他原因就醫，同日出現發燒、咳嗽等症狀，採檢後住院治療，於6月4日確診，8月26日解除隔離，9月5日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,938,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,921,268例排除)，其中16,069例確診，分別為1,452例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。