COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北幼兒園群聚案傳來好消息！陳時中：今未新增確診案例

▲中央流行疫情指揮中心今（10）日召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（10）日召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-10 14:18:21｜2021-09-10 14:33:55

各界關注的新北某幼兒園群聚感染事件，今（10）日未傳新確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前該案整體仍是維持27例，另外其中2案也做了基因定序，可確定都屬同一個感染源。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，新北幼兒園群聚案今日未有新增確診個案，整體仍是維持27例；另外，案16145、16155這對母子也做了病毒基因定序，可以確定幼兒園群聚案都是同一個感染源；另在社區裡面的傳染，目前還在等病毒基因定序位結果出來。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）
陳時中表示，此案目前居家隔離共2114人，自主健康管理131人，總共匡列2245人；核酸檢驗應採2196人，其中1280人陰性，陽性22人，另有894人還在檢驗中。

指揮中心補充說明，本案累計陽性個案共27人，其中除了上述陽性22人外，另有5人非屬接觸者採檢。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀