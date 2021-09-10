新北幼兒園群聚案傳來好消息！陳時中：今未新增確診案例
各界關注的新北某幼兒園群聚感染事件，今（10）日未傳新確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前該案整體仍是維持27例，另外其中2案也做了基因定序，可確定都屬同一個感染源。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-10 14:18:21｜2021-09-10 14:33:55
陳時中指出，新北幼兒園群聚案今日未有新增確診個案，整體仍是維持27例；另外，案16145、16155這對母子也做了病毒基因定序，可以確定幼兒園群聚案都是同一個感染源；另在社區裡面的傳染，目前還在等病毒基因定序位結果出來。
陳時中表示，此案目前居家隔離共2114人，自主健康管理131人，總共匡列2245人；核酸檢驗應採2196人，其中1280人陰性，陽性22人，另有894人還在檢驗中。
指揮中心補充說明，本案累計陽性個案共27人，其中除了上述陽性22人外，另有5人非屬接觸者採檢。
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