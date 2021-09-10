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首例「AZ＋莫德納」突破性感染！羅一鈞：為Delta病毒

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-10 14:38:24

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（10）公布，今日病毒基因定序結果新增2例本土Delta病毒株，分別為新北幼兒園的案16145、16155；另外，本次也發現1例為混打AZ與莫德納的突破性感染Delta病毒個案，為境外移入個案，是目前國內首次偵測到。

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▲9/3到9/9境外移入確定病例病毒定序結果。（圖／指揮中心）
▲9/3到9/9境外移入確定病例病毒定序結果。（圖／指揮中心）

羅一鈞指出，今日報告近期境外移入病毒基因定序結果共14例，其中1例為Alpha病毒株，其他13例都是Delta病毒株；而在13例都是Delta病毒株中，包括2位先前報告過的長榮機師，分別是案16118、16120；另外，先前也有報告過的高雄輪船有一些外籍船員篩檢確診，其中也有4位確定是Delta病毒。

另一方面，羅一鈞表示，這13例裡頭也有5例為突破性感染，也就是打完2劑疫苗仍確診，包含案16159、16119、15120、16126及16130；比較值得注意的是案16059，他在今年4月打完AZ疫苗，8月打莫德納疫苗，是我國首次偵測到AZ混打莫德納出現突破性感染Delta病毒的病例，該案Ct是27，病毒量偏低。

羅一鈞稱，整體來說目前國內共檢出121例為Delta病毒個案，其中有26例為本土，包括屏東枋寮群聚、桃園機師群聚以及新北幼兒園群聚，今日則新增2例本土，分別為案16145、16155，另外有95例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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