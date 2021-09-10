首例「AZ＋莫德納」突破性感染！羅一鈞：為Delta病毒

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羅一鈞指出，今日報告近期境外移入病毒基因定序結果共14例，其中1例為Alpha病毒株，其他13例都是Delta病毒株；而在13例都是Delta病毒株中，包括2位先前報告過的長榮機師，分別是案16118、16120；另外，先前也有報告過的高雄輪船有一些外籍船員篩檢確診，其中也有4位確定是Delta病毒。
另一方面，羅一鈞表示，這13例裡頭也有5例為突破性感染，也就是打完2劑疫苗仍確診，包含案16159、16119、15120、16126及16130；比較值得注意的是案16059，他在今年4月打完AZ疫苗，8月打莫德納疫苗，是我國首次偵測到AZ混打莫德納出現突破性感染Delta病毒的病例，該案Ct是27，病毒量偏低。
羅一鈞稱，整體來說目前國內共檢出121例為Delta病毒個案，其中有26例為本土，包括屏東枋寮群聚、桃園機師群聚以及新北幼兒園群聚，今日則新增2例本土，分別為案16145、16155，另外有95例為境外移入。
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