埃及爸列境外移入原因曝光　陳時中：未來不排除改判

各界矚目的新北幼兒園群聚案中，案16160（埃及爸）被匡列為接觸者後，才採檢確診，不過卻被歸為境外移入個案。對此，指揮中心指揮官陳時中今（10）表示，該案確實還有幾個感染源待釐清，若未來有更多資料，不排除還會改判為本土案例。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-10 15:07:59｜2021-09-10 15:13:44
根據指揮中心8日資料，案16160為埃及籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，8月4日自埃及來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果亦為陰性；9月6日因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，於8日確診，Ct值為37.9；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。
針對埃及爸一案被判定為境外移入，陳時中今於指揮中心記者會上指出，此案確實還有幾個可能性，還有值得進一步了解的地方，他可能是被不明感染源傳染，或是在社區被感染，不過目前看來這個傳播源的可能性較小，另外他也可能是被小孩子傳染，「這也是不無可能」。
陳時中說，該案感染源無法被確定，目前存有多種可能性，但目前以現有資料判定，還是判他為境外移入個案，但未來有更多資料後，不排除會改判。
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