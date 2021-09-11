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快訊／久違的＋0！今僅新增5例境外移入　未有死亡個案

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-11 14:08:12

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增5例境外移入COVID-19確定病例，自南非、越南、日本入境；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3女2男，年齡介於20多歲至50多歲，分別自南非(案16180)、越南(案16181至案16183)、日本(案16184)入境，入境日介於8月27日至9月9日，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,965,908例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,948,529例排除)，其中16,074例確診，分別為1,457例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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