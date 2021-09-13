學生打BNT注意心肌炎！指揮中心：五大症狀應盡速就醫
輝瑞BNT疫苗即將於學生族群開打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（13）特別指出，接種BNT疫苗極罕見會出現心肌和心包膜炎病例，如有胸痛、心悸、運動耐受不良、暈厥以及呼吸急促等5症狀，應盡速就醫。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-13 14:17:33
李秉穎指出，學生接種BNT疫苗後，應注意心肌炎或心包膜炎，所謂心肌是指心臟肌肉炎，心包膜炎是包圍心臟周圍的纖維組織發炎，這兩個情況可以單獨或同時發生（心肌心包膜炎）。
李秉穎表示，依據疫苗上市後安全性監測資料，接種BNT疫苗後，曾出現極罕見的心肌和心包膜炎病例；主要發生在接種後14日內，極少數個案發生接種後2週間，較常發生在接種第二劑之後以及年男性；不過，評估後BNT疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。
李秉穎強調，接種疫苗後28日內，如出現疑似心肌炎、心包膜症狀，應立即就醫，首先包含胸痛、胸口壓迫感或不適症狀；第二是心悸，包含心跳不規則、跳拍或顫動；第三是運動耐受不良，例如走步路就很喘或沒有力氣爬樓梯；最後則是暈厥、昏厥以及呼吸急促。
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