▲8、9年級生販毒，以BURBERRY作為毒品商標

24歲的王姓男子為了暴利鋌而走險販毒，還以每月以5至10萬元高薪雇用6名年紀相仿男子為其員工，從事分裝及運送毒品工作，經臺中市刑大偵一隊於今年3月間查獲負責運送毒品的林姓員工，再循線南下破獲毒品分裝工廠，查獲許姓等共犯，警方現場查扣愷他命、毒品咖啡、果汁包、半成品、點鈔機及現金等證物，訊後依毒品罪嫌移送臺中地檢署偵辦，全案經檢方偵結起訴並移台中地方法院審理。
記者鄧力軍/台中報導
2021-09-10 14:18:12
台中市刑大偵一隊隊長凃志宏指出，王男於台南承租一處民宅，並以高薪雇用8、9年級生，引進設備分裝毒品咖啡及果汁包，依顧客喜好調配其口味，完全客製化，以符合時下年輕人；另其包裝以「BURBERRY」作為商標，印上「B」英數字，乍看像是潮牌商品，吸引年輕人購買，並利用網路作為販毒管道，使中、南部地區買家趨之若鶩。
臺中市刑大於110年2月中旬接獲販毒情資，旋即成立專案小組，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組契而不捨偵辦及溯源追查，於110年3月查獲該集團林男北上送交毒品，進而循線南下破獲毒品分裝工廠，並查獲許姓等5名共犯，順利瓦解該集團，惟王男見事跡敗露，連夜將包裝機及磅秤等物載離逃逸，直至6月才被警方循線逮獲。本案共查扣毒品咖啡及果汁包計2,160包、半成品約25公斤及現金新臺幣4萬3仟元，所幸警方及時查緝，才沒讓毒品流出市面，殘害青少年健康。
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