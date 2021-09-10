P聯盟／黃金世代的傳承　新北國王宣布楊敬敏重磅加盟

我是廣告 請繼續往下閱讀
PLG元年楊敬敏也創造許多歷史，開幕戰投進聯盟第1顆球、單場30分紀錄，整季稱職扮演領袖角色，帶領台新夢想打進冠賽，並在G1攻下23分、10籃板、10助攻，締造聯盟史上本土第一位、冠軍賽史上第一位大三元紀錄，整季場均13.4分、5籃板、3助攻,入選年度第一隊。
「楊敬敏對自己的生活跟訓練要求非常嚴謹，才能夠在這年紀依然保持這麼好的體態與高水準技術，這是我們最欣賞他的地方很高興有他的加盟。」陳信生說道,「楊敏的職業態度是球員們最佳典範，絕對會是我們新成軍的球隊，領袖最佳人選!」
「他們告訴我，希望有一個經驗豐富的球星來帶領整個團隊，而我也感受到誠意。很興奮能夠加盟新北國王，尤其我就住在新北市，很期待能夠在家人身邊打球。」楊敬敏表示，很感謝過去2季夢想家的照顧，希望能夠在這裡複製夢想家的成功，帶領新北國王成軍第一季就打出佳績。
毛加恩表示，以前球員時代，楊敏就是他最不想守到的對手之一，過了那麼久,自己退休了，楊敏依然在球上奔,且狀態保持的那麼好，實在是非常不簡單。希望他能夠將他的「黃金」經驗與精神，傳承給我們的團隊。
球員時期與楊敏屬於同世代球星的新北國王助理教練念表示，今年高掛球鞋轉任教練，兩人用不同的身份再次同隊真的很特別，而自己也相當珍惜這個緣份。「我們從台啤、中華隊到後來的『純粹做好事』，一直以來都是很好的夥伴與好友。楊敬敏的自我要求絕對沒話說，將近20年的職業生涯，身手還維持在高檔。」
將近3個月,新北王得新北政府肯定冠名助，也在近日決定新莊體育館作為新賽季主場，到今天楊敬敏確定的加盟，毛加恩終於鬆一口氣表示，球員招募的大工程終於算是告一段落不過新北國王的佈局還沒結束。