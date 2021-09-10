染疫康復後露面了！陳零九曝「五堅情」下一步

藝人陳零九、婁峻碩、黃偉晉今（10）日出席「2021關懷浪浪計畫－浪愛更長九 公益記者會」。由於陳零九在今年6月傳出確診，經過治療後康復，但身體狀況仍然在回復中，今天受訪時他透露，近來看了許多不同的醫生，包含身心科、中醫等。而粉絲們一直盼望「五堅情」能合體，陳零九也終於曝光了「五堅情」合體時間與下一步動向。
記者吳雨婕/台北報導
2021-09-10 14:40:12｜2021-09-10 14:44:37
本次活動是陳零九染疫後，首度公開面對媒體，談到身體復原狀況，他坦言狀態最差的時候，一個晚上醒來3到4次，但現在狀況已經慢慢變好了，他自認身體已經恢復了6、7成，「最近看了各式各樣的醫生，身心科、中醫，還有新的療法叫頭顱電波，還請小賴帶我去收驚，但是老師因為疫情關係又沒開。」
陳零九透露，現在的身體很容易緊繃，所以需要花多一點時間去放鬆，自爆因為有一陣子沒健身，所以前一晚健身後覺得關節很緊。不過這段發言遭一旁的婁峻碩吐槽：「是太久沒運動吧！」陳零九則回擊：「這是我自己的身體我自己知道啦！但應該有一部分也是這個原因吧！」
而在疫情期間得時常進行居家快篩，婁峻碩自豪表示：「我很會『自捅』，現在只要工作都需要做快篩，現在經驗很豐富。外界一直期待「五堅情」能順利合體，他們原先預計要於8月21日在高雄巨蛋開唱，但因為疫情影響無奈延期再延期，對此，陳零九表示目前只能把重心放在「五堅情」的專輯上，下周則是會先合體錄製節目《娛樂百分百》。
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