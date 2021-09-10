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染疫康復後露面了！陳零九曝「五堅情」下一步

▲陳零九（中）透露「五堅情」合體時間。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.10）
▲陳零九（中）透露「五堅情」合體時間。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.10）

記者吳雨婕/台北報導

2021-09-10 14:40:12｜2021-09-10 14:44:37

藝人陳零九、婁峻碩、黃偉晉今（10）日出席「2021關懷浪浪計畫－浪愛更長九 公益記者會」。由於陳零九在今年6月傳出確診，經過治療後康復，但身體狀況仍然在回復中，今天受訪時他透露，近來看了許多不同的醫生，包含身心科、中醫等。而粉絲們一直盼望「五堅情」能合體，陳零九也終於曝光了「五堅情」合體時間與下一步動向。

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本次活動是陳零九染疫後，首度公開面對媒體，談到身體復原狀況，他坦言狀態最差的時候，一個晚上醒來3到4次，但現在狀況已經慢慢變好了，他自認身體已經恢復了6、7成，「最近看了各式各樣的醫生，身心科、中醫，還有新的療法叫頭顱電波，還請小賴帶我去收驚，但是老師因為疫情關係又沒開。」

▲黃偉晉、陳零九、婁峻碩分享近況。（圖／記者吳雨婕攝,
▲黃偉晉（左起）、陳零九、婁峻碩分享近況。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.10）
陳零九透露，現在的身體很容易緊繃，所以需要花多一點時間去放鬆，自爆因為有一陣子沒健身，所以前一晚健身後覺得關節很緊。不過這段發言遭一旁的婁峻碩吐槽：「是太久沒運動吧！」陳零九則回擊：「這是我自己的身體我自己知道啦！但應該有一部分也是這個原因吧！」

而在疫情期間得時常進行居家快篩，婁峻碩自豪表示：「我很會『自捅』，現在只要工作都需要做快篩，現在經驗很豐富。外界一直期待「五堅情」能順利合體，他們原先預計要於8月21日在高雄巨蛋開唱，但因為疫情影響無奈延期再延期，對此，陳零九表示目前只能把重心放在「五堅情」的專輯上，下周則是會先合體錄製節目《娛樂百分百》。

▲陳零九談身體狀況。（圖／滾石提供）
▲陳零九提到身體染疫康復後，很容易緊繃。（圖／滾石提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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