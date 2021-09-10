戴資穎登上高雄券　史哲盼展現奮戰的美好力量

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史哲指出，在許多國家的貨幣上，可以看到思想家、藝術家、或是對於國家有所貢獻者的肖像。而這次台灣的國手在東京奧運、帕奧的場上拚戰，使全國上下不分你我，進而團結起來；他們的奮戰精神，就是我們得以來到後疫情時代力拚振興所展現的力量。
史哲說，振興小組在和陳其邁市長報告後，即情商出身高雄的戴資穎協助，史哲感謝小戴不僅允諾擔任高雄券和「高雄開就賺」振興行動的代言人，更同意市府將她奮戰時的英姿設計在高雄券上，期盼如同孫中山在國幣紙鈔上的意義——當在場上奮戰不懈的小戴被印在高雄券上時，也就代表高雄致力面對疫情，更將力拚振興的精神。
史哲也指出，為了這次高雄券振興活動，市長陳其邁特別要他與副市長羅達生，以及高雄好家載的工作小組（經發局、新聞局、法制局、觀光局、交通局）為基底，同時納入財政局、研考會、高雄銀行等單位，組成振興政策研發小組。經過大量資料數據的整理分析，研議了「高雄開就賺」振興活動。
史哲認為，「精準振興」一直是市長陳其邁秉持的概念，而從疫情警戒開始，經濟上受損的產業多集中在餐飲、旅宿、百貨業。針對受疫情影響重創的產業別，今年五、六月跟去年同期相比，銷售額較衰退之行業，例如藝術、娛樂及休閒服務業減少38%，住宿及餐飲業減少16%。
根據交通部觀光局公布的數據，109年來台旅客較108年減少超過千萬人，觀光產值衰退超過3700億元，今年更是持續探底；另由全國商業總會六月所公布的調查報告指出，今年5月服務業平均營數較108年衰退56%，其中旅行營運下降95%，三級警戒後全面停擺，旅宿業下降70%，餐飲業下降80%，交通運輸業下降90%。
史哲也期盼，這次全市通用的高雄券都是50元小面額，為的是讓民眾便於使用。另外全高雄的店家，也都可以收受高雄券來消費，希望能協助受創嚴重的產業，也能帶動整體高雄的消費。