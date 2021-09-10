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戴資穎登上高雄券　史哲盼展現奮戰的美好力量

▲戴資穎登上的高雄券盼展現奮戰的美好力量是高雄巿副巿長史哲及另一位副市長羅達生帶領高雄好家載團隊的構想。（圖／截自史哲臉書）
▲戴資穎登上的高雄券盼展現奮戰的美好力量是高雄巿副巿長史哲及另一位副市長羅達生帶領高雄好家載團隊的構想。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-10 14:58:17｜2021-09-10 15:02:35

專注防疫的高雄市長陳其邁在振興上也不落人後，率先推出高雄券以「五倍變六倍」力挺行政院長蘇貞昌；更在政院於昨日公布五倍券樣式後，隨即宣布世界球后戴資穎將登上加碼的高雄券，而受命召集高市府振興小組的副市長史哲，深夜也在臉書上透露政策形成的心路歷程和小組成員的身影。

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▲受命召集高市府振興小組的副市長史哲，深夜也在臉書上透露政策形成的心路歷程和小組成員的身影。（圖／截自史哲臉書）
▲受命召集高市府振興小組的副市長史哲，深夜也在臉書上透露政策形成的心路歷程和小組成員的身影。（圖／截自史哲臉書）
史哲指出，在許多國家的貨幣上，可以看到思想家、藝術家、或是對於國家有所貢獻者的肖像。而這次台灣的國手在東京奧運、帕奧的場上拚戰，使全國上下不分你我，進而團結起來；他們的奮戰精神，就是我們得以來到後疫情時代力拚振興所展現的力量。

▲「高雄之光」戴資穎揮拍的英姿，印在高雄券上。（圖／截自史哲臉書）
▲「高雄之光」戴資穎揮拍的英姿，印在高雄券上。（圖／截自史哲臉書）
史哲說，振興小組在和陳其邁市長報告後，即情商出身高雄的戴資穎協助，史哲感謝小戴不僅允諾擔任高雄券和「高雄開就賺」振興行動的代言人，更同意市府將她奮戰時的英姿設計在高雄券上，期盼如同孫中山在國幣紙鈔上的意義——當在場上奮戰不懈的小戴被印在高雄券上時，也就代表高雄致力面對疫情，更將力拚振興的精神。

史哲也指出，為了這次高雄券振興活動，市長陳其邁特別要他與副市長羅達生，以及高雄好家載的工作小組（經發局、新聞局、法制局、觀光局、交通局）為基底，同時納入財政局、研考會、高雄銀行等單位，組成振興政策研發小組。經過大量資料數據的整理分析，研議了「高雄開就賺」振興活動。

史哲認為，「精準振興」一直是市長陳其邁秉持的概念，而從疫情警戒開始，經濟上受損的產業多集中在餐飲、旅宿、百貨業。針對受疫情影響重創的產業別，今年五、六月跟去年同期相比，銷售額較衰退之行業，例如藝術、娛樂及休閒服務業減少38%，住宿及餐飲業減少16%。

根據交通部觀光局公布的數據，109年來台旅客較108年減少超過千萬人，觀光產值衰退超過3700億元，今年更是持續探底；另由全國商業總會六月所公布的調查報告指出，今年5月服務業平均營數較108年衰退56%，其中旅行營運下降95%，三級警戒後全面停擺，旅宿業下降70%，餐飲業下降80%，交通運輸業下降90%。

史哲也期盼，這次全市通用的高雄券都是50元小面額，為的是讓民眾便於使用。另外全高雄的店家，也都可以收受高雄券來消費，希望能協助受創嚴重的產業，也能帶動整體高雄的消費。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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